Landkreis Dillingen

vor 34 Min.

Wie Kommunen im Kreis Dillingen mit Hitzewellen umgehen sollen

Plus Seit Wochen sind die Temperaturen selten unter 25 Grad. Der Freistaat fordert deshalb "Hitzeaktionspläne" von den Städten und Gemeinden. Was heißt das im Landkreis Dillingen?

Von René Rosin

Zwar gönnt uns der Sommer aktuell eine kurze Erfrischungspause. Aber von kühlen Tagen kann nicht die Rede sein. Der Landkreis Dillingen schwitzt. Was die Ferienkinder freut, ist für manche Menschen unangenehm, sogar gefährlich. Insbesondere ältere, Kleinkinder und chronisch Kranke sind betroffen. Auf Nachfrage bei den Kreiskliniken in Dillingen und Wertingen wird mitgeteilt, dass in den vergangenen drei Monaten insgesamt 85 Patienten und Patientinnen mit Folgeerscheinungen von extremer Hitze aufgenommen worden seien. Im Vorjahr waren es 38 Menschen – das ist eine Zunahme um fast 124 Prozent.

