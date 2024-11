HIV-Testwochen starten im Landkreis Dillingen

Nichts ist belastender als Ungewissheit. Die bayernweiten Testwochen vom 2. bis 30. November wollen darüber informieren und dazu ermutigen, sich auf HIV untersuchen zu lassen, wenn das Risiko für eine Ansteckung bestand. Egal, ob man in einer langjährigen Beziehung ist, ob man am Anfang einer neuen Beziehung steht oder möglicherweise einen Risikokontakt hatte, jeder und jede kann bei Unsicherheit das breite Angebot der HIV-Testwochen wahrnehmen. Bis heute ist die Infektion nicht heilbar, doch glücklicherweise sind die Behandlungsmöglichkeiten besser als jemals zuvor. Das Dillinger Gesundheitsamt bietet unter dem Motto „Test jetzt!“ Gelegenheit, sich kostenlos auf HIV testen zu lassen – anonym, vertraulich und mit kompetenter Beratung.

Eine telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 09071/51441 ist erforderlich. Das Awo-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS) ist am Montag, 25. November, zu Gast in der Suchtfachambulanz Dillingen und ermöglicht von 13.30 bis 16 Uhr Interessierten, sich über HIV zu informieren, beraten und auf HIV testen zu lassen. Bayernweit stehen die Fachkräfte an den Gesundheitsämtern, AIDS-Beratungsstellen und AIDS-Hilfen gerne zur Verfügung.

Zahl der Unwissenden ist nach wie vor hoch

In Bayern infizierten sich 2023 nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts etwa 280 Menschen neu mit HIV. Insgesamt lebten hier Ende 2023 rund 11.800 Personen mit dem HI-Virus. Die Zahl der Menschen, die von ihrer HIV-Infektion nichts wissen, ist nach wie vor hoch. Da diese Personen häufig erst mit weit fortgeschrittener HIV-Infektion positiv getestet werden, haben sie in der Zwischenzeit möglicherweise unwissentlich weitere Menschen mit HIV angesteckt. Zudem weisen sie zum Zeitpunkt der Diagnose häufiger AIDS-typische Infektionen auf, auch lebensbedrohliche.

Weitere Informationen zu den bayernweiten HIV-Testwochen gibt es unter www.testjetzt.de. Dort wird aufgezeigt, wie es weitergeht, wenn das Testergebnis vorliegt, wenn Beratung, Begleitung oder Hilfe gefragt werden. Die wichtigsten Informationen zum HIV-Test sind in acht Sprachen und auch in leichter Sprache abrufbar. (AZ)