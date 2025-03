Hochwasserschutz durch Schwammlandschaft?

Es war ein prägendes Ereignis, das die Menschen, besonders Betroffene, bis heute begleitet: das Hochwasser im Juni 2024. Seither wird debattiert – auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen – wie man sich künftig vor solchen Ereignissen besser schützen kann. Christina Margraf, Leiterin des Naturschutzreferats und stellvertretende Landesbeauftragte beim Bund Naturschutz in Bayern, ist Expertin auf dem Gebiet Hochwasserschutz. Ihre Lösungsideen stellte sie bei einer Veranstaltung der Dillinger BN-Gruppe vor.

Die Referentin erinnert sich noch gut an die Vorträge nach dem großen Pfingsthochwasser 1999, die sie im Dillinger Raum gehalten hat. „Nach meiner Erfahrung kommt es aber schon nach ein paar Jahren zu einer Hochwasserdemenz“, so Margraf „plötzlich und unerwartet trifft dann das nächste Hochwasser ein.“ So im Juni 2025. Eine sogenannte klassische „5b“-Wetterlage war laut deutschem Wetterdienst dafür verantwortlich. Aber wie damit umgehen? Die Referentin sagt, dass oft kontraproduktiv reagiert werde. Zum Beispiel: „Durch Entwässerung, Drainagen, Verrohrung und Begradigung von Bächen und Gräben versuchen wir, das Wasser so schnell wie möglich abfließen zu lassen. Dies wird begünstigt von zunehmender Bodenverdichtung und Flächenversiegelung, der Boden kann das Wasser nicht mehr aufnehmen“, so Margraf weiter.

Eine hohe Regenwurmdichte

Ihr Appell: „Wir brauchen einen anderen Umgang mit dem Wasser.“ Die Wiederherstellung eines intakten natürlichen Landschaftswasserhaushaltes wäre ein Lösungsansatz, so die Referentin. Sie nennt Schwammlandschaften. Heißt, wirtschaften mit dem Wasser, nicht gegen das Wasser, Auen am Fluss erhalten oder renaturieren, Deiche rückverlegen, Verbesserung der Versickerungsfähigkeit der Böden, errichten von dezentralen kleinen Regen- und Rückhaltebecken.

Icon Vergrößern Christine Margraf ist Hochwasserschuzt-Expertin beim Bund Naturschutz in Bayern. Foto: Sofia Brandmayr Icon Schließen Schließen Christine Margraf ist Hochwasserschuzt-Expertin beim Bund Naturschutz in Bayern. Foto: Sofia Brandmayr

Die Wirkung dieser Maßnahmen soll den Niederschlag dort puffern, wo er fällt. „Der große Gewinn dabei“, erklärt die Wasserexpertin, „das Wasser kommt langsamer, wir reduzieren die Scheitelhöhe und wir speichern das Wasser für Trockenzeiten. In einer wasserspeichernden Landwirtschaft liegt größtes Potenzial“, so die Referentin, „durch Humusaufbau, hohe Regenwurmdichte, Schwere der Maschinen überdenken, ökologische Landwirtschaft, Brach- und Blühflächen anlegen, Umwandlung von Äckern in Grünland wäre viel zu bewirken. Alles, was den Boden bedeckt, reduziert den Wasserabfluss und es wird weniger fruchtbarer Ackerboden abgetragen.“

Viele Moore im Landkreis Dillingen

Aber auch im Siedlungsbereich gelte, je weniger Versiegelung, umso besser. Versickerungsfähige Pflaster, Dachbegrünung und Stadtbegrünung durch Baumpflanzungen seien nicht nur für gut für den Hochwasserschutz, sondern helfen auch bei großer Hitze, steht es in der Pressemitteilung des Bund Naturschutz. Weitere Ansatzpunkte sind laut Margraf die Pflanzung von Hecken oder das Anlegen von Feuchtflächen und Geländemulden – die Liste war noch länger. „Der Landkreis Dillingen ist eine von Mooren gesegnete Region“, so Margraf „ein intaktes Moor ist wie ein Schwamm, ein entwässertes Moor nimmt kein Wasser auf, deshalb ist die Vernässungen eine ganz zentrale Maßnahme für den Wasserrückhalt. Die Umsetzung ist jedoch eine Jahrzehnteaufgabe“. (AZ)