Hohe Gas- und Heizölpreise: Experten geben Tipps zum Sparen

Plus Die Gas- und Heizölpreise steigen und steigen. Welche Empfehlungen das Energie- und Umweltzentrum Allgäu, die Wertinger Heizölfirma Killisperger und der Gasanbieter Energie Schwaben geben.

Die Heizöl- und Gaspreise steigen weiter an. Die Folgen des Ukraine-Krieges schlagen immer stärker auf viele Kundinnen und Kunden durch. Dazu kamen zehn bange Tage, als bis Donnerstagmorgen die Gaslieferungen durch die Nord Stream 1 ausblieben. Die Angst vor horrenden Rechnungen wächst. Das hat auch der Geschäftsführer Martin Sambale des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza) beobachtet. Er sagt: „Es gibt ein Problem wie am Anfang der Pandemie mit dem Klopapier.“