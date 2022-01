Hohe Strompreise: Schadenfreude ist fehl am Platz

Plus Auf höhere Strompreise müssen sich wohl alle einstellen. Manche hat es jetzt aber besonders getroffen. Anstatt die Stromkunden sollte man eher die Verursacher zur Kasse bitten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .