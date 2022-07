Hohe Zinsen- wird im Kreis Dillingen weiter gebaut?

Plus Im Landkreis Dillingen werden Bauplätze zurückgegeben. Die Zukunft birgt für die Kommunen Herausforderungen.

Bauland bereitzustellen, ist eine der Kernaufgaben jeder Kommune. Und eine der anspruchsvollsten. In Wertingen etwa, das durch seine Nähe zu Augsburg einen besonderen Zuzug hat, ist die Knappheit an Bauland ein allgemein bekanntes Problem.