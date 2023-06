Hoher Sachschaden bei mehreren Unfällen im Kreis Dillingen

Im Kreis Dillingen kam es am Dienstag zu mehreren Unfällen mit teils hohem Schaden. In Wertingen stürzen zwei Jugendliche mit einem Roller.

Gleich mehrere Unfälle mit teils hohen Sachschäden haben sich am Dienstag laut Polizei im Landkreis Dillingen ereignet. Einer davon in Dillingen. Gegen 15 Uhr kam es am Stadtberg zu einer Kollision zwischen einem Pkw, der von einem 76-jährigen Fahrer gesteuert wurde, und einem entgegenkommenden Auto, der von einer 21-Jährigen gesteuert wurde. Dabei kam der ältere Fahrer über den Mittelstreifen und prallte seitlich mit dem anderen Auto zusammen. Durch den Aufprall waren beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und blockierten für rund eineinhalb Stunden den Stadtberg. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Rollerfahrer stürzt in Wertingen

Gegen 17.30 Uhr wollte ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer die Laugnastraße in Richtung Kanalstraße in Wertingen überqueren. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin und prallte in das Heck. Der 17-Jährige und seine gleichaltrige Sozia stürzten auf die Fahrbahn, wurden dabei aber nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Zu einem weiteren Unfall kam es am gegen 17.40 Uhr, nachdem ein 25-Jähriger vom Parkplatz eines Supermarkts in der Lauinger Straße in Dillingen auf die Fahrbahn auffahren wollte. Zeitgleich wollte eine 48-jährige Fahrerin auf den Parkplatz auffahren. Dabei touchierten sich die beiden Pkws leicht, es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Tief stehende Sonne verhinderte gute Sicht

Gegen 20.30 Uhr wollte eine 20-jährige Fahrerin von der Sonderheimer Straße nach links auf die Donauwörther Straße in Höchstädt einbiegen. Dabei übersah sie auf Grund tiefstehender Sonne einen auf der Donauwörther Straße wartenden Pkw, der in die Sonderheimer Straße einbiegen wollte. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. (AZ)