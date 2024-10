Holzheim und Türk Gücü Lauingen jubeln

Drei ganz wichtige Punkte für den Erhalt der Fußball-Kreisliga West sammelte der SV Holzheim mit dem 3:1-Heimerfolg im Aschberg-Derby gegen die SSV Glött ein. Dabei kamen die Gäste deutlich besser ins Spiel. Während Holzheim Probleme in der Defensivarbeit hatte, agierte Glött agiler, jedoch ohne ganz klare Torchance. Es war erst Ristics Pfostentreffer nach gut einer halben Stunde, der die Gastgeber aufwachen ließ. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Louis Dietrich im Glötter Strafraum gefoult und Dorde Ristic verwandelte den Elfmeter zur zu diesem Zeitpunkt glücklichen Holzheimer Halbzeitführung. Nach der Pause agierte der SVH wesentlich aktiver und nach 53 Minuten nutzte Dorde Ristic einen Ballgewinn von Timo Allmis zentral vor dem SSV-Tor zum 2:0. Gegen geschockte Gäste dominierte nun Holzheim. Als nach 65 Minuten Ristic gegen zu weit aufgerückte Glötter Dietrich auf die Reise schickte, umspielte Letzterer den Schlussmann und traf zum umjubelten 3:0. Es war die Vorentscheidung, doch Glött konnte nochmals verkürzen, als Benjamin Weidele nach einem Taner-Freistoß ans Gebälk zum 3:1 Anschluss traf. Holzheim brachte die Zwei-Tore-Führung in einem spielerisch schwachen, aber umkämpften Derby über die Zeit und jubelte nach Schlusspfiff. (bg)

SV Holzheim: Hofmeister; Peter (81. Petermann), Feistle, Ristic, T. Allmis, Miller (57. Mohammadi/86. Pennacchia)), Granzer, Dietrich (67. Ismajli), N. Allmis, Rupp, Graf (50. Buchholz) SSV Glött: D. Waidele; Guggemos, Bacherle, Taner, Böck (73. Wiedemann), Schneider, Weigl, Stutzmüller (64. Strehle), de Almeida (59. Ansbacher), Schrettle, Brugger Tore: 1:0 Dorde Ristic (43./FE), 2:0 Dorde Ristic (53.), 3:0 Louis Dietrch (65.), 3:1 Benjamin Waidele (71.) SR: Simon Sponer (SC Oberbernbach) Zuschauer: 325

Icon Vergrößern Ein Ball, drei Köpfe: Für Venhar Neziri (Mitte/TGL) gibt es hier im Lauinger Stadtderby gegen Michael Przyklenk (links) und Michal Gere (rechts) kein Durchkommen. Der FCL unterlag aber letztlich doch mit 1:3. Foto: Karl Aumiller Icon Schließen Schließen Ein Ball, drei Köpfe: Für Venhar Neziri (Mitte/TGL) gibt es hier im Lauinger Stadtderby gegen Michael Przyklenk (links) und Michal Gere (rechts) kein Durchkommen. Der FCL unterlag aber letztlich doch mit 1:3. Foto: Karl Aumiller

Kreisliga West

FC Lauingen – TG Lauingen 1:3. Die aktuelle Tabellenlage bestätigte Türk Gücü im Lauinger Stadtduell mit diesem Sieg über den FC. Im ersten Durchgang sahen die 350 Zuschauer ein intensives und spannendes Derby. Beide Mannschaften hätten in Führung gehen können. Sinan Kaya und Venhar Neziri boten sich TGL-Chancen. Almuri Abdulrazak sowie Youngster Gashi Fatjon scheiterten für den FC Lauingen. Nach dem Wechsel verzog FCL-Goalgetter Christoph Marek knapp (53.). In der 61. Minute nutze TG-Dauerläufer Sinan Kaya einen Abwehrfehler zum 0:1. Acht Minuten später legte Baris Er auf Zuspiel von Arslan Nuh das 0:2 nach. Die 0:3-Vorentscheidung besorgte Yigitan Yüce aus 18 Metern (77.). Felix Egger scheiterte auf der Gegenseite an TG-Zerberus Mevlüt Dülger. Trotz des deutlichen Rückstands war der FCL bemüht und kam durch Johannes Grandel noch zum 1:3 (85.). Das 2:3 lag in der Luft, doch Danny Klose setzte eine Flanke knapp über das Ziel. (fcljoh)

FC Lauingen: Nimanaj; Gere, Hummel, Marek (71. Egger), Grandel, Almuri, Gentner, Lauft (71. Kasakowski), Przyklenk, Gashi (71. Klose), Rutkowski (71. Pertler) Türk Gücü Lauingen: Dülger; Baki, Wiedenmann, Tufun, S. Kaya, Cukur (28. Safak), Er, Enes Arslan, H. Kaya, Askar, Neziri Tore: 0:1 Sinan Kaya (61.), 0:2 Baris Er (69.), 0:3 Yigitan Yüce (77.), 1:3 Johannes Grandel (85.) Zeitstrafe: Yigitan Yüce (89./TGL) Rot: Manuel Kasakowski (90./FCL) SR: Manfred Stix (SV Donaumünster-E.) Zuschauer: 350

Altenmünster enttäuscht

FCG II – Altenmünster 4:0. Schnell lenkten die Gastgeber die Partie in die aus ihrer Sicht richtige Richtung: Denisz Toth per Kopfball nach Vorarbeit von Christoph Wachs sowie Dario Nikolic dank des vorhergehenden guten Einsatzes von Bernd Scheu sorgten bereits nach zwölf Spielminuten für eine 2:0-Heimführung. Das 3:0 durch Wachs nach einer guten halben Stunde deutete auf die Vorentscheidung hin, denn der SC Altenmünster tat sich bis dahin in der Defensive äußerst schwer und ließ immer wieder Großchancen des FCG zu. Nach der Pause versuchte es der SCA noch einmal. Allerdings boten die Grün-Weißen in der Defensive nichts an. Die Entscheidung bedeutete dann spätestens das 4:0 (65.): Mit seinem zweiten Tor – bei einer Vorlage – avancierte Christoph Wachs zum Spieler des Tages im Gundelfinger Schwabenstadion. (dz)

FC Gundelfingen II: Karg; Nelkner, Schön, Eberle (71. R. Schneider), Nikolic, Leimer, Toth (21. Groepper), Pinto Pires (66. Krist), Scheu (54. Hauf), Wachs, Fähnle (73. Scheu) SC Altenmünster: Fischer; T. Kaifer, Kalkbrenner (63. R. Henne), Gruber, P. Henne (57. Pecher), Rigel, Wieland, Roth, Mayer, Bauer (57. Glenk), Kirchberger Tore: 1:0 Denisz Toth (7.), 2:0 Dario Nikolic (12.), 3:0 Christoph Wachs (34.), 4:0 Christoph Wachs (65.) SR: Moritz Osterried (SpVgg Krumbach) Zuschauer: 95

Dillingen vergibt zweimalige Führung

Scheppach – Dillingen 2:2. Die Gäste aus der Kreisstadt gingen in Scheppach zwar zweimal in Führung, zum wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf reichte es aber dennoch nicht. Das Dillinger 0:1 von Gazmend Nuraj sowie das 1:2 durch Alban Nuraj konnten die Gastgeber jeweils ausgleichen und sich ein letztlich das Unentschieden sichern. (dz)

SSV Dillingen: Wagner; Hildmann (83. Sakowrjaschin), L. Isufi, Kasumi, Kratz (78. Sailer), Hoti, A. Isufi, G. Nuraj, Riedinger, Kinder (61. F. Lloqanaj), A. Nuraj Tore: 0:1 Gazmend Nuraj (18.), 1:1 Yannik Munkenast (52.), 1:2 Alban Nuraj (69.), 2:2 Georghe-Daniel Azamfirei (73.), SR: Andreas Schaudig (SpVgg Ederheim) Zuschauer: 120

Kreisliga Nord

Alerheim – Höchstädt 4:0. Nach einer Viertelstunde lag Höchstädt 0:1 hinten (Tor Florian Veit). Sebastian Hertle sorgte mit seinen beiden Treffern kurz vor und nach der Pause für die Vorentscheidung – 3:0 für Alerheim. Hertle war auch für den Strafstoß zum 4:0 zuständig (65.). Für die Rothosen gab es an diesem Sonntagnachmittag nichts zu holen. (dz)

SSV Höchstädt: Huber; Gritzuhn, N. Korittke, Weit, Stelzle, S. Wanek, Guber, Zecevic, Junginger, Wurm, Azouz; P. Wanek, Rettinger, L. Mayerle, M. Mayerle Tore: 1:0 Florian Veit (15.), 2:0 Sebastian Hertle (41.), 3:0 Sebastian Hertle (48.), 4:0 Sebastian Hertle (65./FE) SR: Manfred Eberhardt (SV Amerdingen) Zuschauer: 100

SG Ebermergen – Ehingen-O. 2:1. Die mitgereisten Ehinger Fans konnten in der ersten Halbzeit nicht nur die Oktobersonne und den herrlichen Blick ins Wörnitztal genießen, sondern sahen auch einen guten Auftritt ihres Teams. In der 33. Minute eroberte Chris Birthelmer den Ball, setzte Jakob Deil in Szene, dieser sah Tobias Meitinger, der das Spielgerät zur Führung über die Linie bugsierte. Vor der Halbzeit ließen die Ehinger nichts mehr anbrennen. Nach der Pause zeigte aber auch das Heimteam, dass es einen guten Lauf hat. Allerdings bedurfte es für den Ausgleich der wohlwollenden Mithilfe des Referees, der in der 56. Minute auf Freistoß für das Heimteam entschied: Michael Fritz verwandelte diesen unhaltbar. Im Anschluss wurde die Heimelf immer dominanter. Doch Ehingen hätte beinahe nochmals zugeschlagen. Meitinger war durch, verzog aber vor dem Tor. Besser machte es das Heimteam in der 68. Minute. Fabian Göttler blieb cool und schob zum 2:1 ein. In der Folgezeit probierte Ehingen alles, aber ohne Erfolg. (sveo)

SV Ehingen-Ortlfingen: Ostermeier; Reiser, Birthelmer, Steppich, Behringer, Dennerloehr, Deil, Leser, Stettberger, Meitinger, Sedlacek; Grohall, Reißner, Aust, Fritsch, Kießling, Eibeck Tore: 0:1 Tobias Meitinger (39.), 1:1 Michael Fritz (56.), 2:1 Fabian Göttler (68.) SR: Eugen Jaskolka (FC Igenhausen) Zuschauer: 250