Holzheimer soll angeblich bei Preisausschreiben gewonnen haben

Der Rentner erkennt den Trickbetrug rechtzeitig. Es gibt noch mehr Fälle im Landkreis Dillingen.

Die Dillinger Polizei meldet in ihrem Bericht erneut mehrere Fälle in denen Trickbetrüger Menschen im Kreis Dillingen abzocken wollten. So erhielt etwa am Mittwoch gegen 9.15 Uhr erhielt eine Syrgensteinerin eine Whatsapp-Nachricht, in der sich der Absender als leibliches Kind ausgab und eine neue Telefonnummer mitteilte. Bevor es zu Geldforderungen kam, erkannte die Geschädigte den Betrugsversuch und informierte die Polizei.

Personen in Dillingen und Syrgenstein

Zwei weitere Bewohner aus Dillingen und Syrgenstein erhielten ebenfalls um 18. Uhr und um 21.10 Uhr ähnlich lautende Mitteilungen, indem ein Verwandtschaftsverhältnis vorgetäuscht und um Geld gebeten wurde. Auch hier schlug der Betrugsversuch fehl, da die Betrugsmasche bereits bekannt war. Zu einem weiteren Betrugsversuch kam es gegen 10.45 Uhr, als ein Rentner aus dem Raum Holzheim einen Anruf erhielt. Ihm wurde erklärt, er hätte an einem Preisausschreiben von Audi teilgenommen und nun 39.000 Euro gewonnen hätte.

Mann aus Holzheim soll viel Geld gewonnen haben

Dem Rentner wurde erklärt, dass am Nachmittag ein angeblicher Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes vorbeikommen würde, um den Geldbetrag zu überreichen. Zuvor sollte der Geschädigte jedoch 800 bis 1000 Euro überweisen. Auf Nachfragen nach den Bankverbindungsdaten erhielt der Holzheimer jedoch keine Antwort bis schließlich aufgelegt wurde. In beiden Fällen entstand kein Vermögensschaden. Tipps zum Schutz unter www.polizei-beratung.de. (AZ)