Holzheimerin verliert 1500 Euro, Schwenninger bekommt Goldbarren nicht

Jacken, Handys Goldbarren: Immer mehr Menschen im Kreis Dillingen werden Opfer von Onlinebetrügern.

Die Internetbetrugsfälle mit Opfern aus dem Landkreis Dillingen häufen sich dieser Tage immer mehr. Die Polizei Dillingen teilt am Dienstag folgende Fälle mit. Am 28. November kaufte ein Schwenninger über einen Social--Media-Account zehn Goldbarren je ein Gramm sowie einen CD-Spender für insgesamt 550 Euro. Den geforderten Betrag überwies der Schwenninger direkt auf ein hinterlegtes Konto, die Ware erhielt er im Gegenzug jedoch nicht. Mittlerweile ist der Anbieter auch nicht mehr angemeldet und kann nicht erreicht werden.

Am 26. November kaufte ein Wertinger über einen Internetkontakt eine Jacke und überwies 65 Euro auf ein hinterlegtes Girokonto. Die Jacke erhielt der Wertinger jedoch nicht. Der angebliche Anbieter ist bereits wegen ähnlicher Betrugsdelikte in Erscheinung getreten, steht in der Polizeimeldung.

Mann aus Dillingen kauft Handy, bekommt es aber nie

Ähnliches passierte auch einem Dillinger. Diese kaufte bereits Ende Oktober über eine Internetseite ein Mobiltelefon und überwies 200 Euro über einen Bezahldienst. Die Ware wurde jedoch auch hier nicht versendet. Am Sonntag erhielt ein Wertinger eine vermeintliche Mail seiner Hausbank. Nachdem er den übermittelten Links geöffnet hatte, führte er unbewusst zwei Überweisungen mittels SMS-TAN durch.

Frau aus Holzheim klickt auf Link mit Trojaner

Hierbei wurde eine Überweisung in Höhe von 1000 Euro auf ein französisches Konto angestoßen, die Überweisung wurde jedoch vom Konto geblockt. Kurz darauf wurde eine zweite Überweisung auf ein lettisches Konto generiert, bei dem 1500 Euro abgebucht wurden.

Bereits am 29. Oktober hatte eine Holzheimerin vermutlich über einen übermittelten Link einen Trojaner auf ihrem Mobiltelefon unbewusst installiert. Der Trojaner veranlasste dann die Übermittlungen von tausenden SMSen von ihrem Handy us. Nun erhielt sie von ihrem Mobilfunkanbieter eine Rechnung in Höhe von über 630 Euro. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (pol)

