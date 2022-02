Hundekot: Müssen Besitzer im Kreis Dillingen die Häufchen entfernen?

Plus Wer in Hundekot tritt, weiß, wie unangenehm das sein kann. Über Pflichtaufgaben von Hundebesitzern und Verständnis von anderen Menschen.

Es ist ein leidiges Thema. Oder zumindest eines, das die Gemüter erhitzt. Egal, ob man Hundebesitzer oder Hundebesitzerin ist oder auch nicht. Hundehäufchen, die auf Gehwegen und Straßen verstreut sind, sind ein Ärgernis. Spätestens, wenn man hineintritt. Wie schaut es im Landkreis Dillingen aus? Ist das Thema Hundekot auf öffentlichen Wegen überhaupt ein Problem? Viel wichtiger aber die Frage: Was ist Pflicht und was nur eine nette Geste?