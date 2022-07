Ideales Wetter, getrübte Reiselaune: So wird der Ferienstart im Kreis Dillingen

Plus Viele Menschen zieht es wieder in die Ferne. Doch Flughafenchaos und Corona verunsichern auch Kunden vor Ort. Für diejenigen, die daheim bleiben, gibt es gute Nachrichten.

Juhu! Für tausende Schülerinnen und Schüler im Landkreis Dillingen gibt es am Freitag Zeugnisse. Damit beginnen die Sommerferien - und für Familien die schönste Zeit des Jahres. Egal, ob Urlaub am Strand oder auf Balkonien, Erholung ist angesagt. Wer mit dem Flugzeug unterwegs ist, dürfte allerdings mit Sorge auf die aktuellen Entwicklungen blicken. Denn ein Warnstreik von Verdi legte jetzt den Flugbetrieb der Lufthansa weitgehend lahm. Mehr als 130.000 Reisende mussten ihre Urlaubspläne kurzfristig ändern oder aufgeben. Wegen Personalengpässen hatte es zuvor schon lange Warteschlangen beim Einchecken auf den Flughäfen gegeben.