Ignoranz und Aggressivität: Was Einsatzkräfte im Kreis Dillingen erleben

Plus Polizei und Feuerwehr klagen über Probleme, hauptsächlich bei freiwilligen Absperrdiensten. Beim Leonhardiritt in Lauingen ist eine Situation eskaliert.

Von Simone Fritzmeier

Gunther Hetz nennt es schlicht einen "Wahnsinn", was sich diese Woche nach einem Unfall auf der B16 zwischen Dillingen und Lauingen abgespielt hat. Dass es zu chaotischen Verhältnissen kommen könne, das sei die Polizei gewohnt. Aber manchmal, wie in diesem Fall, sind selbst erfahrene Beamten und Beamtinnen sprachlos. Der Dillinger Polizeioberkommissar sagt: "Man muss dringend an die Menschen appellieren, sich an die Regeln zu halten. Sonst wird es für alle Beteiligten gefährlich."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

