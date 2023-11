Landkreis Dillingen

Im Dillinger Kreistag wird es emotional – auch wegen der Kreiskliniken

Plus Die langjährige Kreisrätin Heidi Terpoorten gibt ihr Mandat auf, Albert Pröller übernimmt. Georg Winter (CSU) sorgt kurz vor Ende der Sitzung für Aufruhr.

Das langjährige Kreistagsmitglied der Grünen, Heidi Terpoorten, ist am Freitag offiziell von ihrem Kreistagsmandat zurückgetreten. Terpoorten übergibt an ihren Listennachfolger Albert Pröller. Im Rahmen der Neubesetzung wurden auch einige Sitze in den Ausschüssen und Gremien des Landkreises neu vergeben. So wird Pröller beispielsweise anstelle von Engelbert Kigele im Krankenhausausschuss sitzen. Der Abschied ist Terpoorten sichtlich schwer gefallen.

Mitte November habe Terpoorten mitgeteilt, ihr Mandat niederlegen zu wollen, erklärte Regierungsdirektor Peter Alefeld: "Da das Amt als Kreisrat ohne Angabe eines Grundes niedergelegt werden kann, besteht ein Anspruch auf Zustimmung zur Amtsniederlegung." Einen Grund nannte Terpoorten in einer kurzen Ansprache trotzdem: "Meine Krankheit lässt es nicht länger zu." Terpoorten leidet seit einer Corona-Infektion an Long-Covid. Seit 2014 sitzt sie im Kreistag, seit 2018 im Bezirkstag. In diesen ist Terpoorten auch bei der Bezirkstagswahl am 8. Oktober wieder gewählt worden. Diesen Platz wird Terpoorten nicht aufgeben, wie sie vor dem Kreistag sagte: "Der Bezirkstag liegt meiner beruflichen Erfahrung nahe." Terpoorten ist seit Jahren in einer Regens-Wagner-Einrichtung beschäftigt, derzeit jedoch krankgeschrieben. Landrat Markus Müller bedankte sich bei der zu Tränen gerührten Kreisrätin für ihr langjähriges Engagement und die vielen Impulse, die sie in der Kreispolitik gegeben habe.

