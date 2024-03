Im Drogenrausch und ohne Führerschein in Dillingen Auto gefahren

Ein Paar ist aufgefallen, weil es unkontrolliert mit dem Auto in einem Dillinger Parkhaus unterwegs war. Frau und Mann standen unter Drogen.

Eine 30-Jährige und ein 32-Jähriger sind am Donnerstag in Dillingen mit dem Auto unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen. Der Mann war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen 11.25 Uhr ging bei der Polizei Dillingen die Mitteilung ein, dass in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße ein Auto von zwei Personen abwechselnd über mehrere Etagen gefahren wird und dies mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Einsatzkräfte konnten den 32-jährigen Fahrzeugführer im Außenbereich einer Kontrolle unterziehen.

Strafrechtliche Folgen für das Paar in Dillingen

Wie sich herausstellte, standen der 32-Jährige und die 30-jährige Fahrzeughalterin erheblich unter Drogeneinfluss. Die Beamten ordneten gegen beide Blutentnahmen an und stellten den Führerschein der 30-Jährigen sicher. Die Polizisten leiteten gegen den Mann und gegen die Frau jeweils Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge des Konsums berauschender Mittel ein.

Weil der 32-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt, handelte er sich zusätzlich ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Da die 30-Jährige ihm die Autofahrt gestattete, muss sie sich des Weiteren wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. (AZ)