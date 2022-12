Landkreis Dillingen

Im Impfzentrum in Dillingen gehen bald endgültig die Lichter aus

Plus Nach 733 Tagen schließt das Dillinger Impfzentrum. Zuletzt war es in einem alten Möbelhaus in Schretzheim untergebracht. Der Ärztliche Leiter zieht Bilanz.

Von Christina Brummer

Am 30. Dezember ist endgültig Schluss. Dann schließt das Impfzentrum in Dillingen seine Pforten. Fast genau zwei Jahre, nachdem die Impfkampagne im Kreis Dillingen begonnen hat. Damals war der Andrang groß, doch die Impfbereitschaft ebbte mit der Zeit immer weiter ab. Der Ärztliche Leiter des Impfzentrums zieht nach nunmehr 733 Tagen der Impfkampagne Bilanz. Hat sich die Anstrengung gelohnt?

