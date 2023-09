Im Kreis Dillingen kommt es zu mehreren Unfällen

Hohe Sachschäden, aber keine Verletzte: Im Kreis Dillingen ist es am Montag zu mehreren Unfällen gekommen.

Die Dillinger Polizei meldet mehrere Unfälle, die sich am Montag im Kreis Dillingen ereignet haben. So etwa gegen 11.40 Uhr in Dillingen. Ein 38-jähriger Fahrer ist die Marienstraße von Donaualtheim in Richtung Dillingen gefahren. Beim Abbiegen in die Remigius-Vogel-Straße schnitt er die Kurve und streifte dabei eine entgegenkommende 46-jährige Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Busfahrerin unterschätzt Abstand in Syrgenstein

In Holzheim krachte es gegen 13 Uhr, als eine 85-jährige Pkw-Fahrerin durch die Sonne geblendet wurde und daraufhin zu weit auf die rechte Fahrbahnseite kam. Sie streifte zwei geparkte Pkws. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro.

Gegen 18.30 Uhr übersah ein 37-jähriger Fahrer, der die Max-Eyth-Straße in Lauingen befuhr, eine vorfahrtsberechtigte 51-jährige Fahrerin und prallte mit dem Pkw zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Gegen 18.45 Uhr wollte eine 56-jährige Fahrerin eines Linienbusses an einem in der Schwabenstraße in Syrgenstein geparkten Audi vorbeifahren und unterschätzte dabei den Seitenabstand. Der Bus streifte die linke Fahrzeugseite des Audis, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. (AZ)