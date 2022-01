Im Landkreis Dillingen fehlen nicht nur Hausärzte

Der Mangel an Hausärzten im Landkreis Dillingen ist bekannt. Auch in anderen Fachrichtungen sind noch Stellen frei.

Die Hausärzteversorgung im Landkreis Dillingen hat sich 2021 nach dem Tod zweier Mediziner massiv verschlechtert. Ein Blick auf den Bedarfsatlas der Kassenärztlichen Vereinigung vom August 2019 zeigt: auch Medizinerinnen und Mediziner anderer Fachrichtungen sind gesucht. So gibt es im Landkreis Dillingen eine halbe Stelle für eine Frauenärztin oder einen Frauenarzt, eine halbe für eine Chirurgin oder einen Orthopäden.

Eine Stelle für einen Nervenarzt oder eine Nervenärztin wäre auch noch frei. Im Ries dagegen wären in dem Bereich sogar drei Stellen frei. Eine Psychotherapeutin und ein Kinder- und Jugendpsychiater könnte sich im Dillinger Land noch ansiedeln.

In anderen Fachrichtungen ist der Landkreis Dillingen sogar überversorgt laut KVB, etwa bei Augenärzten, Hautärzten, HNO-Ärzten, Kinder- und Jugendärzten und Urologen.

Doch das drängende Problem bleibt die Hausarztversorgung. Die KVB spricht aktuell von einer "drohende Unterversorgung" mit Hausärzten im Planungsbereich Lauingen. Dazu gehört auch das Bachtal, wo nach dem Tod zweier Mediziner im vergangenen Jahr inzwischen ein Arzt, schon im Rentenalter, die Patientinnen und Patienten versorgt. Die KVB unterscheidet beim Thema Hausärzte zwischen dem Bereich Dillingen, mit Höchstädt, Buttenwiesen, Wertingen, Holzheim und Glött - die Region gilt als regelversorgt - und dem Bereich Lauingen mit Gundelfingen und dem Bachtal.

Im Dillinger Planungsbereich liegt der Versorgungsgrad demnach bei 104,7 Prozent. Für 55.890 Einwohner gibt es 38 Mediziner, darunter 20 Frauen: Für die Große Kreisstadt werden 14 Ärzte aufgezählt, in Höchstädt vier, in Buttenwiesen sieben, in Wertingen neun, in Villenbach und Glött je einer oder eine und in Holzheim zwei. Doch zwölf der aufgezählten Personen sind bereits älter als 60 Jahre, das Durchschnittsalter liegt bei 52,6 Jahren und damit nicht weiter unter dem bayerischen Schnitt, der bei 55,3 Jahren liegt. Interessanterweise sind zwar 31,6 Menschen älter als 60 - 28,9 Prozent im Kreis Dillingen aber jünger als 45 Jahre. In Bayern insgesamt sind nur 17,6 Prozent der Mediziner so jung.

Im Planungsbereich Lauingen kommen auf 37.607 Bewohner 22 Ärzte. Der Versorgungsgrad liegt bei 94,13 Prozent. In Lauingen arbeiten sechs, in Gundelfingen fünf, in Aislingen zwei, in Wittislingen vier, in Finningen, Syrgenstein und Haunsheim jeweils einer oder eine, in Bachhagel zwei. Nach den Zahlen. Von 22 Personen sind acht weiblich und zehn älter als 60 Jahre. Das Durchschnittsalter der Ärzte beträgt bei 57,9 Jahre.

Für diesen Planungsbereich sucht die KVB Hausärzte und beschreibt die Region mit folgenden Worten: -

"Der Planungsbereich Lauingen in Schwaben liegt im Donautal am Rande der schwäbischen Alb. Am gleichnamigen Gemeindeteil gibt es den Faiminger Stausee, sowie die Reste des größten römischen Tempels nördlich der Alpen, der Apollo-Grannus geweiht war. Kulturinteressierte können diesen heute rekonstruiert und als ausgebautes Freilichtmuseum besuchen. Außerdem ist der Planungsbereich Lauingen ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge mit dem Fahrrad: das Dillinger Land, das Schwäbische Donautal oder die Brenztour bieten für jeden Geschmack den passenden Genuss."

Am vergangenen Freitag, 28. Januar, endete die Frist für Anträge auf das Förderprogramm für Hausärzte in Lauingen.





Für Hausärzte, die sich gerne in einer landwirtschaftlich geprägten Gegend niederlassen wollen, oder eine Anstellung suchen, bieten sich hier sehr gute Möglichkeiten. Unsere Berater aus der Region stehen Ihnen für Ihre Fragen und Anliegen gerne zur Verfügung.