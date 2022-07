Im Landkreis Dillingen ist die Impfwoche gestartet

Dabei geht es nicht um Corona, sondern andere Viren. Wo man sich im Kreis Dillingen informieren kann.

Es ist Impfwoche! Vom 18. bis 24. Juli findet die 6. Bayerische Impfwoche des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege (StMGP) und der Landesarbeitsgemeinschaft Impfen (LAGI) statt. Das diesjährige Schwerpunktthema ist die Impfung gegen Humane Papillomviren (HP-Viren; HPV).

Im Landratsamt Dillingen alle Informationen

Der Landkreis Dillingen beteiligt sich mit einem Informationsstand im Foyer des Landratsamtes Dillingen, Große Allee 24, in Dillingen. Bis zum 22. Juli können sich dort Bürgerinnen und Bürger zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes rund um das Thema HPV-Impfung informieren. Organisiert wird der Informationsstand von der Gesundheitsregion plus und dem Sozialdienst des Gesundheitsamtes in Dillingen.

Humane Papillomviren verursachen jährlich rund 1.600 Krebserkrankungen bei Männern und mehr als 6.000 Krebserkrankungen bei Frauen. Hohe HPV-Impfquoten können zu einem deutlichen Rückgang der HPV-induzierte Krebserkrankungen führen. Um einen vollen Impfschutz zu erzielen, empfiehlt die Ständige Impfkommission die Impfung für alle Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren (zwei Impfdosen). Sollte diese in diesem Alter verpasst worden sein, so ist die Nachholimpfung bis zum 18. Lebensjahr empfohlen (drei Impfdosen). Auch nach dem 18. Lebensjahr kann die Impfung sinnvoll sein.

Für Frauen und Männer unter 18 Jahren

Informationen zur HPV-Impfung sind auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter www.impfen-info.de/impfempfehlungen/fuer-jugendliche-12-17-jahre/hpv-humane-papillomaviren/, des Robert-Koch Institutes unter www.rki.de/impfen oder des StMGP unter https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/impfen/ zu finden.

„Die HPV-Impfung kann einer Ansteckung mit dem Erreger vorbeugen und sollte idealerweise vor Aufnahme erster sexueller Kontakte durchgeführt werden, sie kann aber auch nach ersten sexuellen Erfahrungen verabreicht werden“, so Bernd Mayer, stellvertretender Direktor der AOK in Günzburg. Je früher die Impfung nachgeholt werde, desto besser. Die AOK Bayern übernimmt Impfkosten bis 25 Jahre. (AZ)

Lesen Sie dazu auch