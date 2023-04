Im Landkreis kracht es mehrmals: Polizei meldet Unfälle mit teils hohen Schäden

Vier größere Unfälle gab es am Mittwoch im Landkreis Dillingen. Jedes Mal waren Senioren beteiligt. Glücklicherweise wurde bei den Unfällen niemand verletzt .

Ein 69-jähriger Fahrer wollte am Mittwoch in die Bauerngasse in Syrgenstein abbiegen und holte dabei zu weit nach rechts aus. Dabei streifte er einen wartenden Wagen. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Gegen 10 Uhr übersah ein 80-jähriger Fahrer, der

die Hackenbergstraße in Richtung Ulrichstraße in Dillingen befuhr, ein vorfahrtsberechtigtes Auto, das sich auf der Ulrichstraße befand. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

An der großen Kreuzung in Dillingen kracht es

Gegen 13 Uhr wollte eine 82-jährige Fahrerin von der Staatsstraße 1082 von Hohenmemmingen aus kommend auf die Staatsstraße 2025 in Richtung Bachhagel auffahren. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 45-jährige Fahrerin. Trotz Ausweichmanöver kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden von 600 Euro.

Zu einem Auffahrunfall kam es bereits gegen 11.15 Uhr auf der Großen Allee in Dillingen. Hierbei hatte eine 74-jährige Fahrerin zu spät erkannt, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge auf Grund stockenden Verkehr abbremsen mussten. Dabei prallte sie auf das Heck eines vor ihr bremsenden Autos. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. (AZ)