Landkreis Dillingen

17:20 Uhr

Im Prozess um versuchten Mord in Dillingen sagt die wichtigste Zeugin aus

Plus Nachdem sich die Verhandlung vor dem Landgericht über viele Wochen verzögert hat, spricht endlich die Frau, auf die alle gewartet haben. Auch der Angeklagte äußert sich.

Von Jonathan Mayer

Schon der erste Satz der wohl wichtigsten Zeugin in diesem Prozess setzt den Ton für ihre restliche Aussage: "Er hat den Hammer definitiv nicht in der Hand gehabt", sagt die Frau im Zeugenstand auf die Frage, was an jenem Abend passiert sei. Sie sagt aus in einem Verfahren, das sich inzwischen über Monate zieht: Ein Mann aus dem Landkreis Dillingen soll versucht haben, einen anderen im Streit mit einem Hammer zu erschlagen. Die Anklage lautet auf versuchten Mord. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass der Mann aus Eifersucht und damit aus niederen Beweggründen gehandelt hat. Passiert ist aber wohl nicht viel in jener Nacht im Dezember 2021. Der Angegriffene konnte die angebliche Attacke abwehren, beide rangelten am Boden. Dann rückte auch schon eine Vielzahl an Polizeibeamten an. Wenig später wanderte der Angeklagte in Untersuchungshaft. Am Mittwoch sagte nun endlich die Frau aus, auf die die Prozessbeteiligten seit Monaten warten. Sie will an jenem Abend alles gesehen haben und soll endlich aufklären.

