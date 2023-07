Immer mehr Menschen aus der Ukraine sind im Kreis Dillingen arbeitslos gemeldet

Die Zahl nimmt weiter zu, wie der Geschäftsführer der Arbeitsagentur erklärt. Aktuell haben im Landkreis Dillingen 1496 Personen keine Arbeit.

„Im Landkreis Dillingen sind aktuell 1496 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Juni ist die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat um 66 Personen gestiegen. Trotz einer weiter herausfordernden wirtschaftlichen Situation, welche die Unternehmen zu bewältigen haben, zeigt sich der Arbeitsmarkt in unserer Region sehr robust, und die Betriebe suchen weiterhin in einem hohen Maß nach Arbeitskräften“, berichtet Norbert Gehring, stellvertretender Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth, in der aktuellen Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: „Die Arbeitslosenquote beträgt 2,7 Prozent, im Mai waren es noch 2,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie noch bei 2,3 Prozent. Seit Juni 2022 sind die geflüchteten Menschen aus der Ukraine in der Arbeitslosenstatistik erfasst. Hier fand die Übernahme in die Jobcenter statt, und damals wurde dieser Personenkreis auch erstmals in der Arbeitslosenstatistik ausgewiesen. Das ist auch der Grund, dass die Zunahme der Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat nun nicht mehr so drastisch ausfällt wie in den vergangenen Monaten“, erklärt Gehring.

Integrationskurse enden

Im Bereich der Arbeitsagentur sind aktuell 674 und im Bürgergeld 822 Personen gemeldet. Mehr als die Hälfte aller Arbeitslosen werden im Jobcenter betreut. Vor der Erfassung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine im Mai 2022 waren rund zwei Drittel der Arbeitslosen noch im Bereich des Arbeitslosengeldes gemeldet. Von den 822 Personen haben 241 die ukrainische Staatsangehörigkeit. „Das bedeutet, dass die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen aus der Ukraine weiterhin zunimmt. Zum Teil ist dies darauf zurückzuführen, dass nun die ersten Integrationskurse enden und diese Personen nun mit entsprechenden Deutschkenntnissen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Aber es gibt auch nach wie vor noch neue Meldungen von aktuell geflüchteten Menschen aus der Ukraine“, so Gehring.

Fachkräfte-Nachfrage auf sehr hohem Niveau

Im Juni haben sich 455 Personen arbeitslos gemeldet. Davon kamen 175 aus einer Beschäftigung und 106 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 391 die Arbeitslosigkeit beenden. 106 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf, und 78 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Die Arbeitskräftenachfrage der Betriebe ist zwar weiterhin auf hohem Niveau, aber weniger dynamisch. Von den Arbeitgebern wurden 95 neue Arbeitsstellen gemeldet, elf weniger als im Mai. Im Stellenpool der Arbeitsagentur seien im Landkreis Dillingen derzeit 883 freie Arbeitsstellen gemeldet, 21 weniger als vor einem Monat, steht es in der Pressemitteilung. Für 620 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 58 in Teilzeit gesucht. Bei 205 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Von den gemeldeten offenen Stellen waren 67 Prozent auf Facharbeiterniveau, 15 Prozent für Spezialisten/Experten und 18 Prozent für Helferjobs ausgeschrieben.

Die Top-10-Bereiche, in denen Personal gesucht wird: Lager, Verkauf, Metallbau, Maschinenbau, Büro- und Sekretariat, Schweiß- und Verbindungstechnik, elektrische Betriebstechnik, Berufskraftfahrer, Metallbearbeitung und Gesundheits- und Krankenpflege.

Die Aktivitäten am regionalen Ausbildungsmarkt laufen unvermindert auf Hochtouren. Seit Beginn des Berichtsjahres am 1.10.2022 meldeten sich 465 Bewerber und Bewerberinnen, die eine Berufsausbildung anstreben. Von den Betrieben wurden im gleichen Zeitraum 678 offene Ausbildungsstellen gemeldet. Im Juni standen 138 bisher unversorgte Ausbildungssuchende insgesamt 399 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. Rein rechnerisch entfallen damit auf einen Ausbildungssuchenden 2,9 Lehrstellen. (AZ)