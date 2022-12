Reportage

Ein Nachmittag bei der Dillinger Tafel zeigt, wie groß die Not ist

Plus Die Dillinger Tafel ist an ihre Grenzen gekommen: weniger Spenden, aber immer mehr Bedürftige. Und die Tendenz geht in dieselbe Richtung. Was tun? Ein Besuch.

Von Simone Fritzmeier

Es wird hektisch. Die Frauen und Männer beeilen sich, räumen alle Regale ein, legen das frische Obst bereit, stapeln die Brotlaibe in der Auslage und prüfen genau, ob von allem genug da ist. Auch vor der Tür wird es laut. Immer mehr Menschen sammeln sich. Manche stehen allein etwas abseits, wirken schüchtern. Andere umarmen sich und plaudern ausgelassen – auf Deutsch, Russisch, Arabisch, Türkisch und in anderen Sprachen. Man kennt sich.

