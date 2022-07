Landkreis Dillingen

vor 19 Min.

Indie-Pop in Dillingen und Hardrock in Bissingen: So feiert der Landkreis Dillingen

Plus Zwei Festival-Höhepunkte an einem Tag: In Dillingen findet zum fünften Mal das Donauside im Schlosshof statt, in Bissingen feiert das Wisdom-Tooth-Festival Premiere.

Von Annemarie Rencken

Samstag, 17 Uhr, Dillingen. Alles ist heute etwas ruhiger als die vergangenen Tage. Weniger Stress, weniger Menschen auf den Straßen. Mehr Ruhe, mehr Sonne genießen. Die Häuser in der Altstadt schlucken die Geräusche, es hat sich eine wohlige, entschleunigte Stimmung in den Straßen breitgemacht. Mit der Ruhe wird es allerdings mit jedem Schritt weniger, den man sich dem Dillinger Schloss nähert. Die Musik wird lauter, die Menschen jünger, die Outfits sommerlicher. Seifenblasen steigen in Richtung der Schlosstürme auf. Auch wenn es nicht so ruhig ist wie in den Dillinger Straßen, entspannt ist die Stimmung auf dem Donauside alle mal.

