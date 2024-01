Infoveranstaltung für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer im Landratsamt

Das Landratsamt Dillingen bietet erneut einen Infoabend für Menschen, die sich bereits für Geflüchtete engagieren oder engagieren wollen.

Wer sich im Bereich Asyl und Integration engagieren möchte, für den bietet das Landratsamt einen weiteren Info-Abend. Am Dienstag, 30. Januar sind alle Interessierten ins Dillinger Landratsamt eingeladen. Beginn ist um 17 Uhr. Die Dillinger Integrationslotsin Alexandra Bronnhuber plant eine Informationsveranstaltung für neue und erfahrene ehrenamtliche Helfer, Personen mit Fremdsprachenkenntnissen, Ansprechpartner in Kommunen zu Asyl- und Integrationsfragen, und grundsätzlich für alle anderen Interessierte.

Was bedeutet ein Ehrenamt im Bereich Asyl/Migration?

Im Rahmen der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer grundlegende Informationen zum ehrenamtlichen Engagement im Bereich Asyl und Integration. Im ersten Teil geht es um die Aufgaben der hauptamtlichen Ansprechpartner für Geflüchtete und Helfer sowie der zu erledigenden Behördengänge und Formalitäten der Geflüchteten.

Im zweiten Teil des Abends steht das Ehrenamt im Mittelpunkt. Dabei bilden folgende Fragestellungen den Schwerpunkt: Wie gestaltet sich Ehrenamt im Bereich Asyl und Integration? Wie kann ich mich sinnvoll ehrenamtlich einbringen? Wo liegen die Grenzen meiner Tätigkeit? Welche Unterstützung erhalte ich selbst und von wem?

Das Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration gefördert. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis zum 29. Januar per Mail an alexandra.bronnhuber@landratsamt.dillingen.de oder per Telefon 09071/51-4783) erforderlich. (AZ)

