Interaktive Grafiken: In diesen Orten im Kreis Dillingen gibt es die meisten Autos

Das Auto ist für viele im Kreis Dillingen mangels Alternativen unerlässlich. Die Zahl der Fahrzeuge ist über die Jahre immer weiter gestiegen. Ebenso die Zahl der E-Autos.

Das Auto ist im Landkreis Dillingen für viele das wichtigste Verkehrsmittel. Ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt. Aus vielen kleineren Orten kommt man bequem nur mit dem Auto von A nach B. Doch in welcher Gemeinde stehen die meisten Autos im Verhältnis zur Einwohnerzahl und wie viele E-Fahrzeuge fahren inzwischen im Kreis Dillingen? Ein Blick in die Zahlen offenbart spannende Ergebnisse.

Einfach mal ins Auto steigen und losfahren. Das ist für viele gleichbedeutend mit Freiheit und ein Hobby, in das sie viel Geld investieren. Für andere ist das Auto ein Mittel zum Zweck im Alltag. Eins steht fest: Die Zahl der Autos nimmt im Kreis Dillingen zu. Die aktuellsten Zahlen liefert das Landratsamt. Demnach waren zum 1. Januar 2024 genau 68.668 Autos zugelassen. Im Vorjahr waren es noch 67.648 Autos, zum Stichtag am 1.1. 2020 waren 64.941 Pkw zugelassen. Innerhalb von vier Jahren ergibt das ein Plus von sechs Prozent. Vor zehn Jahren, also zum 1. Januar 2014, waren es noch 58.185 Autos. Innerhalb von zehn Jahren ist die Zahl der Pkw also um rund 16 Prozent gestiegen.

