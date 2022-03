Internetbetrug: Mann gaukelt Frau große Liebe vor, will aber nur ihr Geld

Eine 50-jährige Frau aus dem Landkreis Dillingen hat den Mann in einem Dating-Portal kennengelernt. Auch eine falsche E-Mail beschäftigt die Polizei.

Eine 50-jährige Einwohnerin einer südlichen Landkreisgemeinde wurde Anfang März in einem Dating-Portal von einem bisher unbekannten Betrüger angeschrieben. Der Mann täuschte Beziehungsabsichten vor und gaukelte der Landkreisbewohnerin vor, derzeit als Bauingenieur einer Firma in Asien tätig zu sein. Weil es dort angeblich zu Geschäftsproblemen gekommen war, benötige er nun einen Geldbetrag von 11.000 Euro. Nachdem er weiter angab, einen Teilbetrag selbst aufbringen zu können, verlangte er von der 50-Jährigen eine Geldüberweisung in Höhe von 7.000 Euro. Diese erkannte den Betrugsversuch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Fälschung beweiserheblicher Daten

Am Freitag, 18. März, erhielt ein 65-jähriger Einwohner aus dem westlichen Landkreis eine gefälschte E-Mail. Als Absender war die Adresse seiner Hausbank eingetragen. Um einen Optimierungsprozess für sein Bankkonto durchzuführen, sollte der 65-Jährige einen Link betätigen, um seine Daten eingeben zu können. Andernfalls würde sein Bankkonto vorübergehend beschränkt werden. Eine Rückfrage bei seiner Bank ergab, dass die E-Mail nicht von dort stammte. Der 65-Jährige erstattete Strafanzeige bei der Dillinger Polizei.

Hund online gekauft, aber Tier nie bekommen

Ein 23-Jähriger aus dem östlichen Landkreis überwies für einen Hund, der im Internet angepriesen wurde, Anfang März eine Anzahlung von 250 Euro auf ein belgisches Konto. Anschließend erhielt er eine dubiose Email einer vermeintlichen Airline und überwies weitere 880 Euro für eine angebliche Hunde-Box und eine vorgegebene Flugimpfung auf ein großbritannisches Konto, da der Hund ansonsten nicht geliefert werden könne.

Des Weiteren sollte er 1.330 Euro für Versicherungspapiere und Tierarztkosten überweisen. Hierauf wurde der Betrug bei der Dillinger Polizei zur Anzeige gebracht. (pol)

