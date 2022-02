Landkreis Dillingen

Das macht Corona mit der Schule im Kreis Dillingen

Am Freitag gibt es in Bayern die Zwischenzeugnisse. Wie die nach bald zwei Jahren Corona wohl inzwischen ausfallen?

Plus Andrea Eisenreich leitet das Dillinger Schulamt. Wie sich Corona auf Lehrpläne, Unterricht und den Übertritt auswirkt aber vor allem auf alle, die am Unterricht teilnehmen oder ihn gestalten.

Von Cordula Homann

Welcher Erfahrungen haben die Beratungsfachkräfte im Kreis Dillingen jetzt in der Pandemie mit den Kindern und Jugendlichen gemacht?



Andrea Eisenreich: Obwohl unsere Beratungsfachkräfte insgesamt eine hohe Resilienz- und eine große Anpassungsfähigkeit im Umgang mit coronabedingten Maßnahmen im schulischen Umfeld beobachten, mehren sich doch die Fälle der Kinder und Jugendlichen, die aufgrund psychischer Belastungen Hilfe in Anspruch nehmen. Insbesondere, wenn schon „vor Corona“ Rückzugstendenzen erkennbar waren, gilt es, genau hinzuschauen und frühzeitig Beratungssysteme wie Schulpsychologie oder Jugendsozialarbeit einzubinden. Die Schülerinnen und Schüler scheinen einerseits die Rückkehr in die vertraute Umgebung der Klasse zu genießen, andererseits unter anderem wegen der fehlenden gemeinschaftlichen Freizeitaktivitäten im sozialen Miteinander unsicherer zu sein, so dass teilweise vermehrt Konfliktsituationen entstehen. Die Lehrkräfte übernehmen dann die besonders wichtige Aufgabe, als tagtägliche, verlässliche Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen auf der Beziehungsebene da zu sein.

