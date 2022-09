Ist der Sommer nun endgültig vorbei?

Endlich Regen, die Natur kann sich erholen. Viel zu lange war es zu trocken im Landkreis Dillingen. Das sind die Aussichten.

Heiß, heißer, August: Ein toller Sommermonat liegt hinter uns. Wie heiß war der August wirklich im Vergleich zu den Vorjahren?



Benjamin Grimm: Nehmen wir für den Vergleich die zentral im Landkreis gelegene Wetterstation des DWD im Donauried in Dillingen/Fristingen, dann kann man sagen: Mit einer Höchsttemperatur von 35,4 Grad brachte es der August dort auf insgesamt fünf Tage über 30 Grad und an 25 Tagen wurden über 25 Grad gemessen. Der August 2022 war im Vergleich zum langjährigen Mittel mit einer Durchschnittstemperatur von 20,2 Grad also um zwei Grad wärmer. Ganz ähnlich sah es an den Wetterstationen in Frauenriedhausen und Bachhagel aus.

So schön der Sommer war, so trocken war er. Wie schaut die Regen-Bilanz aus?



Grimm: Schaut man sich den kompletten Sommer 2022 an, war dieser deutlich zu trocken. Nimmt man den August, brachte dieser vor allem zum Monatsende nochmals ergiebige Niederschläge. Durch kräftigen Regen, gebietsweise auch Starkregen am 19. August, wurden somit bis zum Monatsende im Bach- und Kesseltal knapp unter 100 Millimeter Niederschlag gemessen. Südlich der Donau wurden gebietsweise über 150 Millimeter Niederschlag in Summe registriert.

Apropos „war“…: Ist der Sommer 2022 vorbei? Nachts wird es schon richtig frisch, am frühen Morgen ist es feucht.



Grimm: Statistisch gesehen ist der Sommer seit 1. September vorbei. Es gibt aber immer wieder auch im September noch schöne warme Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad.

Sind wir schon mitten im Herbst?



Grimm: Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und frischer. Und morgens begleitet uns jetzt dann wieder öfters der im Landkreis allzu gut bekannte Nebel auf dem Weg zur Arbeit oder in die Schule. Alles Anzeichen, dass wir uns in Richtung Herbst bewegen.

Wie sind die Aussichten? Dürfen wir uns auf einen warmen, goldenen Herbst freuen?



Grimm: Zum Wochenende erwartet uns jetzt unbeständiges Wetter. Es kann immer wieder mal regnen. Die Temperaturen bewegen sich dabei um die 20 Grad. Zur Mitte nächster Woche deutet sich noch mal ein Schwall warmer Luftmassen aus Afrika an. Wie warm es letztendlich wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Über Minusgrade müssen wir also noch nicht reden, oder?



Grimm: Aktuell ist mit Bodenfrost, oder gar Luftfrost, nicht zu rechnen.

Zur Person: Benjamin Grimm ist Wetterbeobachter und betreut im Landkreis Dillingen unter anderem die Station in Bachhagel. Außerdem sammelt er Daten für den Deutschen Wetterdienst- und für die Heimatzeitung.