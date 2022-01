Landkreis Dillingen

Ist in Schulbussen im Landkreis Dillingen genug Platz für Kinder?

Plus Eltern beschweren sich, dass ihre Kinder dicht gedrängt in den Schulbussen im Kreis Dillingen stehen. Und das mitten in der Corona-Pandemie. Stimmt das?

Von Simone Bronnhuber

Ganz generell: Muss jedes Kind in einem Schulbus einen Sitzplatz haben oder ist es auch erlaubt, dass die Buben und Mädchen im Gang während einer Fahrt stehen?



Bernd Rapp : Zunächst zur Erklärung, dass es sich bei den Bussen im Landkreis um keine reinen Schulbusse handelt, sondern um Linienbusse. Das heißt, dass zwar gerade in der Früh und am Nachmittag die Busse fast ausschließlich von Schüler und Schülerinnen genutzt werden, grundsätzlich aber jede Person diese Busse nutzen kann. Die Fahrzeuge haben je nach ihrer Bauart und Größe eine bestimmte Anzahl an Gesamtplätzen. Diese Gesamtplätze teilen sich in eine bestimmte zugelassene Zahl an Sitz- und auch an Stehplätzen auf. Die genannten Zahlen müssen im Bus ausgewiesen werden. Folglich sind in den Bussen neben Sitz- auch Stehplätze zulässig und erforderlich.



