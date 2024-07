„Ja sagen zu den Überraschungen“

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

„Vorsorge ist besser als Nachsorge“, heißt es im Volksmund. Wir Menschen versuchen durch eine Vielzahl an Vorkehrungen, Risiken möglichst gering zu halten und für unseren Schutz zu sorgen, damit sich ein Gefühl von Sicherheit einstellt. „Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit, in einer Welt in der nichts sicher scheint…“, so sang auch die deutsche Band Silbermond vor einigen Jahren. Wir alle brauchen Sicherheit. Sie zählt zu unseren Grundbedürfnissen. Aber Sicherheit ist kein fixer Zustand, der erreicht werden kann, sondern ein sich ständig verändernder Prozess. Eine Balance zu finden zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit und dem Wunsch nach Veränderung und Herausforderung für unsere weitere Entwicklung, begleitet uns laufend.

„Lass dem himmlischen Vater die Freiheit, deine Tage zu bestimmen“

Auch in unserem christlichen Glauben sind wir herausgefordert. So hat Helder Camara, ein brasilianischer Bischof und bedeutender Menschenrechtler formuliert: „Sage ja zu den Überraschungen, die deine Pläne durchkreuzen, deine Träume zunichtemachen, deinem Tag eine ganz andere Richtung geben - ja vielleicht deinem Leben. Sie sind nicht Zufall. Lass dem himmlischen Vater die Freiheit, deine Tage zu bestimmen.“

Icon Vergrößern Dirk Kaiser ist Prädikant der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Gundelfingen. Foto: Kaiser Icon Schließen Schließen Dirk Kaiser ist Prädikant der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Gundelfingen. Foto: Kaiser

Diese Aufforderung verstehen die einen als Notwendigkeit in der Nachfolge Jesu und für die anderen klingt es nach „geistlichem Bungee-Jumping“. Ich habe noch nie einen solchen Sprung gemacht. Aber ich nehme an, dass alle, die diesen Adrenalinkick wagen, Vertrauen in die Technik haben und selbstverständlich davon ausgehen, dass dieses Gummi-Seil sie halten wird. Bei den Überraschungen, die unser Glaubensweg uns bereitet, können wir sicher sein, dass wir immer gehalten und aufgefangen werden.

Die vermeintlichen Sicherheiten und gewohnten Glaubenssätze hinterfragen...

Also, lassen wir uns einladen, immer wieder mal unseren Blickwinkel zu verändern und unsere vermeintlichen Sicherheiten und gewohnten Glaubenssätze zu hinterfragen. Ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir auf unserem persönlichen Glaubensweg mit kleineren Überraschungen rechnen und größere nicht ganz ausschließen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine entdeckungsreiche, überraschende und gesegnete Sommerzeit.

Ihr Dirk Kaiser, Prädikant der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde