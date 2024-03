Jäger schießt Kollegen an: Mann aus dem Raum Wertingen erneut vor Gericht

Ein Jäger aus dem Raum Wertingen schießt einem anderen bei einer Drückjagd ins Bein. In erster Instanz gesteht er. Trotzdem landet der Fall nun vor dem Berufungsgericht.

Im Spätsommer 2021 trifft sich eine Gruppe Jäger bei Heretsried (Landkreis Augsburg) zu einer Drückjagd. Auf einem Acker wollen sie Jagd auf Wildschweine machen. Die Männer kennen sich seit Jahren, haben schon oft miteinander gejagt. Doch dann geht etwas schief. Einer der Jäger – er stammt aus dem Raum Wertingen – drückt ab und schießt seinem Kollegen ins Bein. Vor dem Amtsgericht Augsburg wurde der Mann deshalb im vergangenen Jahr verurteilt. Jetzt steht er erneut vor Gericht.

Bei der Verhandlung im September klang alles nach einem Unfall: Die Jäger wollten die Wildschweine aufschrecken und aus dem Maisfeld auf eine angrenzende Wiese treiben. Doch die Tiere blieben in Deckung. Ein Drohnenpilot empfahl über Mobilfunk, die Jagd abzubrechen. Vor Gericht erklärte der Angeklagte damals, er sei davon ausgegangen, dass alle Jäger das Feld verlassen hätten, als er doch noch drei Wildschweine zu Gesicht bekam. Er habe auf das "Dunkle" am Rand des Feldes geschossen. Dann habe er Schreie gehört. Der Schütze selbst band dem Verletzten das blutende Bein ab, bis der Rettungshelikopter eintraf.

Prozess um Jagdunfall bei Heretsried: Beide Seiten legten Berufung ein

Im Gerichtssaal sagte der Schütze damals: "Das war der schlimmste Tag in meinem Leben." Der Anwalt des Geschädigten wiederum sagte, seinem Mandanten wäre es am liebsten, wenn "so jemand nie wieder eine Waffe in die Hand bekommt". Der Mann wurde vier Mal operiert und sagte aus, noch immer unter enormen Schmerzen zu leiden. Seinen Beruf könne er nicht mehr ausüben. Zu einem freiwilligen Verzicht auf seinen Jagdschein wollte sich der Angeklagte nicht bereit erklären. Den Jagdschein entziehen kann nur das Landratsamt.

Vor dem Augsburger Amtsgericht ging es im Wesentlichen nicht um die Frage der Schuld, sondern nur um das Strafmaß, das dem Angeklagten zuteilwerden sollte. Er hatte einen Strafbefehl über ein Jahr Bewährung plus Geldauflage erhalten, sich jedoch dagegen zur Wehr gesetzt. So kam es zu der ersten Verhandlung. Das Amtsgericht folgte schließlich dem Strafbefehl und verurteilte den Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einem Jahr Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, und zusätzlich einer Geldauflage. Gegen dieses Urteil legte nicht nur der Angeklagte Berufung ein, sondern auch der Nebenkläger und Geschädigte. Dessen Verteidiger hatte zuvor eine längere Freiheitsstrafe gefordert. Und so wird es am kommenden Montag vor dem Landgericht erneut um den Fall gehen. Aller Voraussicht nach wird es auch dann in erster Linie um die Höhe der Strafe gehen, und weniger um die Frage der Schuld.

