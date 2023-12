Landkreis Dillingen

Auflösung unseres Jahresrätsels 2023: Nur einer weiß alles

Plus Jürgen Häußler aus Laugna-Hinterbuch beantwortet alle zehn Fragen richtig. Auch die nach dem Preis für einen Liter Diesel oder die nach der Höchsttemperatur im Sommer im Landkreis.

Irgendwie scheint der gemeinsame Ratespaß der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung eine gewisse Stamm-Leserschaft anzusprechen. Die Zahl der teilnehmenden Personen gegenüber dem Vorjahr (338) blieb nahezu gleich: 332 Leserinnen und Leser versuchten bei den Fragen für das Jahresrätsel 2023 die richtigen Antworten zu geben. Am Ende traf aber nur ein einziger Leser mit seinen Vorhersagen voll ins Schwarze: Jürgen Häußler aus dem kleinen Ortsteil Hinterbuch in der Gemeinde Laugna heißt der glückliche Gewinner, der sich nun über zwei Eintrittskarten für ein musikalisches Event in der Region freuen darf. Am liebsten würde der Posaunist der Laugnataler Musikanten das Open Air-Festival mit Egerländer - und Oberkrainer Musikanten auf der Freilichtbühne in Altusried Ende August besuchen.

Die Fragen und Antworten des Jahresrätsels 2023 1 / 10 Zurück Vorwärts Frage 1: Sinkt der Preis für 1 Liter Diesel an einer Tankstelle im Landkreis bis Ende Oktober unter 1,50 Euro? – Ja, am 1. Juni kostete der Liter zum Beispiel an der Jet-Tankstelle in Dillingen nur 1,44 Euro.

Frage 2: Gibt es bei der Bürgermeisterwahl in Gundelfingen eine Stichwahl? – Ja, am 28. März mussten sich die Wählerinnen und Wähler zwischen Dieter Nägele (Freie Wähler) und Manuel Bahmann (CSU) entscheiden. Nägele erhielt 62,8 Prozent der Stimmen, Bohmann 37,2 Prozent.

Frage 3: Wird im Landkreis bis spätestens Ende November ein neues Windrad in Betrieb genommen? – Nein, die Inbetriebnahme einer weiteren Anlage erfolgte nicht.

Frage 4: Nimmt das gastronomische Angebot in Wertingen (aktuell 26 Betriebe) bis Ende Oktober zu? – Nein, das Angebot ging um zwei Einkehrmöglichkeiten zurück. Der Gasthof „Hirsch“ und die Pizzeria „Romana“ tauchen nicht mehr im Gaststättenverzeichnis auf.

Frage 5: Bringen in der Gemeinde Syrgenstein bis Ende November mehr als 30 Frauen ein Baby zur Welt? – Nein, Es gab bis zum genannten Zeitraum insgesamt nur 25 Geburten.

Frage 6: Holen sich die Freien Wähler bei der Landtagswahl das Direktmandat im Stimmkreis Augsburg Land/Dillingen? – Nein, als Sieger ging eindeutig Manuel Knoll von der CSU mit 35,3 Prozent der Stimmen hervor. Dr. Fabian Mehring von den Freien Wählern landete mit 24,5 Prozent auf Platz zwei.

Frage 7: Landen die Turner des TSV Buttenwiesen in der 2. Bundesliga der Saison 2023 unter den ersten Drei? – Nein, mit drei Siegen und vier Niederlage in den sieben Wettkämpfen sprang am Ende lediglich Rang sechs heraus.

Frage 8: Bekommt Höchstädt 2023 einen neuen Hausarzt oder eine neue Hausärztin? – Ja, Judith Öfele verstärkt seit Oktober das Team der Allgemeinarztpraxis von Dr. Jürgen Arnhardt.

Frage 9: Geht der geplante Solarpark in Lauingen (nahe Gut Helmeringen) bis Ende November ans Netz? – Nein, das geplante Projekt der RWE auf einer Fläche von 51,3 Hektar an der Gundremminger Straße steckt immer noch in den Kinderschuhen.

Frage 10: Steigt das Thermometer im Sommer im Landkreis auf über 37 Grad Celsius? – Nein, es gab zwar viele heiße Tage im Juni, Juli und August, der Höchstwert lag laut Wetterdienst Mitte Juli allerdings „nur“ bei 35,2 Grad Celsius. (her)

Als Häußler von unserer Redaktion seine hellseherischen Fähigkeiten bestätigt bekam, konnte er sein Glück kaum fassen: „Was, ich habe gewonnen, das gibt es doch gar nicht“, war der 60-Jährige völlig baff. Von den zehn gestellten Fragen fand er fünf bis sechs relativ leicht, „bei den restlichen, wie zum Beispiel bei der Sport- oder Wetterfrage brauchst du halt auch ein bisschen Glück“, schmunzelt der Vater von zwei Töchtern und zwei Enkelkindern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

