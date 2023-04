Jesuit gibt in Dillingen wichtige Informationen zum Kirchenasyl

Bruder Dieter Müller spricht bei der Dillinger Unterstützergruppe. Vorsitzender Georg Schrenk sieht die Haupt- und Ehrenamtlichen "am Limit".

Beim jüngsten Rundgespräch der Unterstützergruppe Asyl/Migration Dillingen hat der Jesuitenbruder Dieter Müller über das Kirchenasyl informiert. Seit 2015 gebe es dazu eine Verfahrensabsprache mit der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland. Die Pfarrgemeinden oder das Kloster, die/das ein Kirchenasyl durchführen wollen, wenden sich in Bayern an das katholische Büro oder das Landeskirchenamt der evangelisch-lutherischen Kirche. Dort wird dann ein Dossier erstellt und an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) übersandt, erläuterte Müller.

Die durchführende Kirchengemeinde oder das Kloster teilt der zuständigen Ausländerbehörde und dem BAMF Beginn und später das Ende des Kirchenasyls mit. Stimmt das BAMF dem Kirchenasyl nicht zu, muss der Geflüchtete es innerhalb von drei Tagen beenden. Dies sei aber eine Entscheidung des sich im Kirchenasyl befindenden Flüchtlings. Das Kirchenasyl, so Müller, sei eine Nothilfemaßnahme, die meist nur bei sogenannten Dublin-Fällen zur Anwendung kommt. Es sei für viele Menschen nicht nachvollziehbar, wenn beispielsweise ältere Geflüchtete oder schwangere Frauen in Staaten abgeschoben werden sollen, in denen sie körperlicher Gewalt, Unterbringung in Strafanstalten oder auch verbalen Drohungen ausgesetzt waren.

2018 gab es in Deutschland 1400 Fälle von Kirchenasyl

In Deutschland gab es 2018 etwa 1400 Kirchenasyle und 2022 rund 1100. Verschiedenen Gerichtsverfahren gegen Geistliche, die Kirchenasyl gewährt hatten, hätten in der Vergangenheit stattgefunden. Des Weiteren ging Bruder Dieter Müller auf die sogenannte Abschiebehaft ein. Ein Ausländer sei zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen (Sicherungshaft), wenn Fluchtgefahr besteht, der Ausländer aufgrund einer unerlaubten Einreise vollziehbar ausreisepflichtig ist oder eine Abschiebungsanordnung ergangen ist, diese aber nicht unmittelbar vollzogen werden kann. Es kann bis zu sechs Monaten Sicherungshaft von einem Richter angeordnet werden. In Bayern gibt es vier Abschiebehaftanstalten. Die Insassen werden in den Abschiebehaftanstalten in Hof, Eichstätt und Erding durch den Jesuitenflüchtlingsdienst betreut, die Abschiebehaftanstalt beim Flughafen München durch den Bayerischen Flüchtlingsrat. Rechtsanwalt Peter Fahlbusch aus Hannover habe festgestellt, dass von den 1800 Abschiebehaft-Fällen, die er seit 2001 betreut, 50 Prozent rechtswidrig waren und aufgehoben worden sind.

Bisher gebe es in Bayern kein Abschiebevollzugsgesetz, sondern lediglich Hausordnungen für den Aufenthalt in den Abschiebehaftanstalten, informierte der Jesuit. Den Betroffenen werden seinen Worten zufolge auch keine Pflichtanwälte zur Verfügung gestellt. Hier unterstützt der Jesuitenflüchtlingsdienst durch Beistellung von Anwälten und beim Tragen der Kosten.

Der "Papierkrieg" erschwere den Helfenden die Arbeit

Die über 30 Teilnehmer, darunter Oberbürgermeister Frank Kunz und Pfarrer Christian Peiser, waren beeindruckt von den sachlichen Ausführungen von Dieter Müller, der auch Fragen erschöpfend beantwortete. Georg Schrenk, Koordinator der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in Dillingen, informierte die Teilnehmer über die derzeit bestehenden besonderen Herausforderungen. Er stellte fest, dass sowohl die Hauptamtlichen als auch die noch aktiven Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit am „Limit“ seien. Mit eine der Ursachen sieht er laut Pressemitteilung im momentan geforderten Papierkrieg.

Einheimische, die sich zwei bis drei Stunden wöchentlich für die Begleitung bei Schul- und Kindergartenanmeldungen oder Einrichten von Bankkonten zur Verfügung stellen, werden gesucht. Ohne die Ehrenamtlichen werde es nicht möglich sein, die gesamtgesellschaftliche Aufgaben „Flucht und Migration“ zu lösen. (AZ)