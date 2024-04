Jetzt abstimmen: Welcher Osterhase gefällt Ihnen am besten?

Süßer geht es kaum: Viele Kinder aus dem Landkreis Dillingen haben uns Bilder geschickt, wie sie sich den Hoppel-Freund vorstellen. Das Voting startet jetzt.

Wie soll man sich da nur entscheiden? Eigentlich kaum möglich. Denn die Bilder, die uns Kinder aus dem Landkreis Dillingen gemalt haben, sind alle toll. Vor allem aber einmalig. Viele Buben und Mädchen sind unserem Aufruf gefolgt und haben in ihrer Ferienzeit fleißig gemalt. Unsere Zeitung wollte wissen, wie sie sich den Osterhasen vorstellen. Vielleicht hat ihn der ein oder die andere ja am Wochenende sogar vorbei hoppeln sehen... Zumindest ist klar: Der Osterhase hat ganz viele Gesichter.

Viele Möhren und ein Hase

Der von Annalena Schilling aus Finningen hat zum Beispiel einen großen viereckigen Korb mit dabei. Und der Hase hat lange Schnurrbarthaare. Bei der fünfjährigen Leni aus Prettelshofen fallen vor allem die langen Beine auf. Also die ihres Osterhasen. Sie ähneln beinahe Storchenbeinen. Aurélie Wolf aus Dillingen hat ein buntes Bild mit ganz vielen Karotten gemalt. Sowohl am Himmel schwebt das Gemüse, als auch der Hase nagt auf einer Möhre.

22 Bilder Malwettbewerb im Kreis Dillingen: Welches Kind hat den schönsten Osterhasen gemalt? Foto: Monika Eder

Unseren Malwettbewerb haben viele Familien als willkommene Ferienbeschäftigung genutzt. So haben etwa die Geschwister Marie, Mia und Moritz Fackler aus Buttenwiesen gemeinsam um die Wette gemalt. Besser gebastelt. Die drei Kinder haben wahre Hasen-Kunstwerke gezaubert. Aber auch bei den Familien Egger aus Altenmünster und Hafner aus Mörslingen ist das Oster-Fieber ausgebrochen. Die Cousinen Sarah, Lena und Theresa haben fleißig gemalt - und ein Bild ist schöner als das andere geworden.

Tickets für das Legoland gewinnen

Kein Wunder, dass sich all unsere kleinen Künstler und Künstlerinnen richtig angestrengt haben. Denn es winken tolle Preise. Alle Bilder haben wir in einer Bildergalerie gesammelt, die ab sofort online und zum Voting freigegeben ist. Nun haben Sie, liebe Leserinnen und Leser Zeit, um für ihren Favoriten abzustimmen. Im Anschluss kommen die drei Bilder, die bis dahin die meisten Stimmen bekommen haben, in die Endrunde. Hier stimmen dann die Mitglieder unserer Redaktion als Jury über die Reihenfolge ab. Für die drei besten Bilder gibt es auch Preise zu gewinnen: Für Platz eins gibt es ein Familien-Tagesticket fürs Legoland, für Platz zwei und drei ein Buchgeschenk von der Buchhandlung Gerblinger und der Buchhandlung Brenner.

Und so geht es: Voten Sie ab jetzt online unter azol.de/70334511. Klicken Sie auf die Bildergalerie und stimmen Sie für Ihr Lieblingsbild ab. Das Voting endet am Dienstag, 9. April, um 12 Uhr.

