"Regionale Genusswochen" starten in den Kreisen Dillingen und Günzburg

Die Vorzüge heimischer Lebensmittel sollen stärker ins Bewusstsein gerückt werden. Das bietet die Aktion in den Kreisen Dillingen und Günzburg.

Liebe geht durch den Magen – dieser Spruch könnte stellvertretend dafür stehen, was Donautal-Aktiv zusammen mit der Regionalmarketing Günzburg in den vergangenen beiden Jahren vorangetrieben hat. Mit Mitteln der beiden Landkreise Dillingen und Günzburg sowie des Bayerischen Heimatministeriums sollten heimische Lebensmittel noch stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung gebracht werden und damit die Identifikation mit der Heimat stärken. Landrat Markus Müller kann dieses Ziel voll und ganz teilen und war beim Besuch der Vogt Hofmühle in Dillingen-Steinheim begeistert vom Engagement von mittlerweile fast 50 heimischen Unternehmen aus der Lebensmittelbranche. „Es freut mich außerordentlich, dass in diesem Projekt Landwirte, Gärtner, Lebensmittelhandwerker und Gastronomen zusammengefunden haben und sich gemeinsam präsentieren“, so Müller.

Zum Austausch in der Mühle waren auch Alexandra und Rudolf Heinrich gekommen. Ihre Backwaren entstehen in Tapfheim aus dem Mehl der Vogt Hofmühle in Steinheim. Juniorchef Christian Vogt konnte dem Landrat dann auch genau den Weg des eingesetzten Getreides aus dem Umfeld der Mühle bis hin zum Brot der heimischen Bäcker erläutern. Mutter Christine Vogt dazu: „Wir sind sehr stolz, das noch so genau sagen zu können und damit den Verbraucherinnen und Verbrauchern ein echt regionales Produkt zu garantieren“.

Backkurse und Bierwochen im Landkreis Dillingen

Der Ortstermin von Landrat Müller war gleichzeitig der Auftakt der „Regionalen Genusswochen“ im Landkreis Dillingen. Vom 25. September bis 9. Oktober steht der Dreiklang aus Landschaft, Produkt und Mensch im Mittelpunkt aller kulinarischen Aktionen rund um die Donau in Schwaben. Donautal-Aktiv hat dazu eine Vielzahl an Programmpunkten der beteiligten Partnerunternehmen, zu denen auch Vogt und Heinrich zählen, zusammengetragen. Tage der offenen Tür, Mitmachaktionen, Backkurse, Bierwochen, Verkostungen, regionale Speisekarten und vieles mehr werden in dieser Zeit unter dem Motto „Iss doch naheliegend“ angeboten. Die beteiligten neun Bäckerbetriebe aus dem Netzwerk aller Lebensmittelunternehmen haben sich dazu etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Jeder backt aus heimischen Zutaten sein individuelles Aktionsprodukt. Das Angebot reicht von den Zusamtaler Dinkelwürfeln über die Aislinger Seelenzöpfla, dem Burgauer Markgrafenbrot bis zum Linsenbrot aus Lauingen. Bäcker Heinrich wird gar Honig, Walnüsse und Ziegenkäse in einem Brot verbacken und im Aktionszeitraum anbieten.

Es gibt auch ein Genusswochen-Gewinnspiel

Neben regionalen Köstlichkeiten wird es von Donautal-Aktiv auch ein Genusswochen-Gewinnspiel geben. Dieses ist Teil einer breit angelegten Online-Kampagne auf Instagram und Facebook, die diesen kulinarischen Herbst im Schwäbischen Donautal begleitet, so Hannah Lottermann-Young, Projektmanagerin bei Donautal-Aktiv. Die Gewinner können sich über lokale Spezialitäten und Genusskörbe sowie Wertgutscheine freuen.

Alle Informationen zu den Genusswochen, dem Gewinnspiel sowie das gesamte Aktionsprogramm sind unter www.regionale-genusswochen.de abrufbar. Auf Instagram findet man über #WirmachenGenuss alles zur begleitenden Kampagne, die einen breiten Einblick in die heimische Lebensmittelbranche vermittelt und so manche Rarität zu bieten hat. (AZ)

