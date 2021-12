Jetzt werden auch im Kreis Dillingen Kinder gegen Covid-19 geimpft

Das Impfzentrum des Landkreises Dillingen trifft die Vorbereitungen für die Covid-19-Impfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren. Der erste Termin ist bereits am Samstag. Das müssen Eltern für die Anmeldung wissen.

Auch im Landkreis Dillingen finden bereits am kommenden Samstag, 18. Dezember,die ersten Covid-19-Impfungen von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren durch das Impfzentrum des Landkreises statt. Das teilt das Dillinger Landratsamt mit.

In Abwägung aller bisher vorhandenen Daten empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) die Covid-19-Impfung insbesondere für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit verschiedenen Vorerkrankungen. Allerdings können bei individuellem Wunsch der Erziehungsberechtigten und entsprechender ärztlicher Aufklärung auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden. Die vorgesehenen Kinderimpfungen werden in der Brenzhalle in Gundelfingen verabreicht. Ein weiterer Tag, an dem nur für Kinder dieser Altersgruppe Impfungen angeboten werden, ist in den Weihnachtsferien vorgesehen. Die jeweiligen Termine werden rechtzeitig gesondert bekannt gegeben.

Für die Anmeldung gibt es eine landkreisspezifische Sonderlösung

Zwar kann die Registrierung dieser Altersgruppe aktuell in der Impfsoftware „BayIMCO“ https://impfzentren.bayern/citizen/ erfolgen. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat allerdings mitgeteilt, dass es vorerst nicht möglich ist, Impftermine für Kinder von fünf bis elf Jahren nach der Registrierung online zu buchen. Um dennoch einen onlinebasierten Zugang zur Kinderimpfung zu ermöglichen, wurde eine landkreisspezifische Sonderlösung installiert:

Im ersten Schritt müssen die Eltern/Erziehungsberechtigten ihre Kinder, die geimpft werden sollen, im Bayerischen Impfportal registrieren und dort auch eine E-Mail oder Handynummer für die spätere Termininfo hinterlegen. Im zweiten Schritt ist per E-Mail an Kinderimpfungen@ecolog-international.com ein Impftermin für die Fünf- bis Elfjährigen unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Telefonnummer und Adresse zu beantragen. Wenn eine Terminzuteilung möglich ist, wird über die bei der Registrierung angegebene E-Mailadresse ein Impftermin mitgeteilt. Leider ist es dann laut Pressemitteilung nicht möglich, diesen Impftermin zu verschieben. Geht keine E-Mail oder SMS mit einer Terminzuteilung nach der Beantragung eines Impftermins zu, kann auch keine Impfung am 18. Dezember erfolgen. Es muss dann nach Bekanntgabe eines späteren Kinderimpftages, der auf den Internetseiten des Landratsamtes und in den Zeitungen bekanntgemacht wird, erneut ein Impftermin per Mail beantragt werden.

Landrat Leo Schrell erklärt: „Ob und in welchem Umfang die am 18. Dezember geplanten Kinderimpfungen tatsächlich stattfinden können, hängt entscheidend davon ab, ob der vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege angekündigte Kinderimpfstoff rechtzeitig geliefert wird, worauf das Impfzentrum beziehungsweise das Landratsamt jedoch keinen Einfluss hat.“ Die Kinderimpfungen sind nach Angaben der Behörde nur in Begleitung von mindestens einem Erziehungsberechtigten möglich. Begleitet bei zwei vorhandenen Erziehungsberechtigten nur einer das Kind bei der Impfung, muss das Einverständnis des nicht anwesenden weiteren Erziehungsberechtigten vorliegen. Hierfür kann die Einwilligungserklärung bei landkreis-dillingen.de/anamnese-und-einwilligungserklaerung-mrna-impfstoff-2 genutzt werden. Weitere Detailinformationen zu den Kinderimpfungen können der Internetseite landkreis-dillingen.de unter der Rubrik „Kinderimpftage“ entnommen werden.

Landrat Schrell: "Vorhandene Impflücken müssen so schnell wie möglich geschlossen werden"

Landrat Schrell betont: „Angesichts der sich kontinuierlich ausbreitenden und hochansteckenden Omikron-Variante müssen vorhandene Impflücken so rasch wie möglich geschlossen werden.“ Hierzu erfolgen seinen Worten zufolge in den nächsten Wochen deutliche Kapazitätserweiterungen der Außenstellen des Impfzentrums. Damit einhergehend werden stetig Impftermine an den verschiedenen Impfstandorten für die gesamte Bevölkerung zur Buchung in der Impfsoftware bereitgestellt. Seit Dienstag werden beispielsweise auch fast täglich Impfungen im Foyer der Riedblickhalle Buttenwiesen nach Terminvereinbarung angeboten.

Der Landrat bittet jeden Impfwilligen und jede Impfwillige, der oder die auf der Suche nach einem Impftermin ist, sich regelmäßig über frei buchbare Impftermine unter seinem Registrierungs-Account in BayIMCO zu informieren. Um die Wartezeiten vor Ort gerade in der winterlichen Wetterperiode zu minimieren, wird weiterhin dringend gebeten, sich nicht übermäßig zu früh, sondern pünktlich zum Impftermin einzufinden. Ein Eintreffen zehn Minuten vor dem Impftermin sei dabei völlig ausreichend.

Diese Unterlagen sollten bereits ausgefüllt mitgebracht werden

Wichtig ist, folgende Unterlagen bereits ausgefüllt mitzubringen: Anamnese- und Einwilligungserklärung; Aufklärungsblatt, das im Vorfeld aufmerksam gelesen werden sollte; Identitätsnachweis des Impflings – dazu sollte vorzugsweise ein Lichtbildausweis wie beispielsweise ein Personalausweis, Schülerausweis oder die Gesundheitskarte vorgelegt werden; Impfpass; bei Zweit- und Auffrischimpfungen auch die Impfdokumentation der letzten Corona-Impfung. Die ausgefüllt mitzubringenden Unterlagen sind unter landkreis-dillingen.de – Formulare zur Schutzimpfung gegen Covid-19 – abrufbar. Alle weiteren Informationen zur Schutzimpfung sind ebenfalls auf der Homepage des Landkreises unter landkreis-dillingen.de/ Corona-Impfung im Landkreis Dillingen a.d.Donau. zu finden. (pm)