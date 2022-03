Jetzt wird Novavax auch in den Impfzentren im Kreis Dillingen angeboten

Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, kann nun in den Impfzentren im Landkreis Dillingen neben Biontech und Moderna auch den neuen Imfstoff von Novavax bekommen.

Der neue Impfstoff von Novavax auf Proteinbasis ist seit Anfang März auch im Landkreis Dillingen verfügbar. Zuerst sollte er Menschen zur Verfügung stehen, die in Pflege- oder Krankeneinrichtungen tätig sind und bislang noch nicht geimpft wurden. Doch die Nachfrage danach war in ganz Deutschland und auch im Landkreis Dillingen zurückhaltend.

Wie das Dillinger Landratsamt am Dienstag mitteilte, wird der neue Impfstoff von Novavax nun auch in den Impfzentren im Landkreis verimpft- und zwar ab sofort. Dazu bietet das Impfzentrum des Landkreises in der Sebastian-Kneipp-Halle in Dillingen neben den priorisierten Berufsgruppen auch der allgemeinen Bevölkerung - ohne vorherige Terminvereinbarung - eine Impfung mit dem proteinbasierten Impfstoff Nuvaxovid von Novavax an.

Für den vollständigen Impfschutz mit Nuvaxovid sind zwei Impfungen im Abstand von mindestens drei Wochen notwendig. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt den Impfstoff allen Personen ab 18 Jahren für die Grundimmunisierung. Eine Impfung für Genesene mit Novavax (Genesenenimpfung) ist möglich, allerdings ist er noch nicht für Auffrischimpfungen (Booster) zugelassen.

Der Unterschied zwischen dem Nuvaxovid und den mRNA-Impfstoffen

Der Impfstoff Nuvaxovid ist ein sogenannter Proteinimpfstoff, der Coronavirus ähnliche Partikel, bekannt als „Spike-Protein“ enthält. Das Immunsystem wird durch die Impfung angeregt, entsprechende Abwehrstoffe gegen den SARS-CoV2-Virus zu bilden. Durch die Impfung entstehen im Körper keine Coronaviren, genauso wenig können sich die im Impfstoff enthaltenen Eiweiß-Partikel im Körper vermehren. Nuvaxovid enthält keinerlei Erbinformationen wie mRNA oder DNA. Weitere Informationen zum Impfstoff können dem Aufklärungsmerkblatt auf der Homepage des Landkreises www.landkreis-dillingen.de entnommen werden.

Darüber hinaus stehen an den Impfstandorten in Buttenwiesen (Riedblick Halle) und Gundelfingen (Brenzhalle) jederzeit die Impfstoffe von BioNTech und Moderna ohne Terminvergabe zur Verfügung. In der Sebastian-Kneipp Halle in Dillingen finden die Impfungen mit Nuvaxovid ohne Terminvergabe statt, für Impfungen mit den Impfstoffen von BioNTech und Moderna wird um eine Terminbuchung über das bayrische Impfportal (https://impfzentren.bayern/citizen) gebeten.

Der Zugang zu allen Impfstandorten im Landkreis Dillingen ist barrierefrei und auch weiterhin ohne 3G oder Testnachweis möglich. Die Unterlagen und Informationen zur Impfung können unter www.landkreis-dillingen.de unter der Rubrik „Formulare zu Schutzimpfung gegen Covid-19“ heruntergeladen werden.

Landrat Leo Schrell hofft, dass viele der Menschen, die bislang ungeimpft und skeptisch gegenüber den bisherigen Impfstoffen eingestellt sind, das Angebot zur Impfung mit dem Impfstoff von Novavax nutzen, um damit sich und andere zu schützen. (pm)