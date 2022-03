Landkreis Dillingen

07:00 Uhr

Kappt Putins Krieg Projekte mit Firmen im Landkreis Dillingen?

Das waren noch friedliche Zeiten, obwohl Putin mit seiner Armee bereits 2014 die ukrainische Krim annektiert hatte. Die Gundelfinger Firma Gartner hat die Fassade für den höchsten Wolkenkratzer Europas angebracht: Das Laktha Center in St. Petersburg wurde bis zur Fußball-WM 2018 für die Firma Gazprom errichtet.

Plus Der russische Angriff auf die Ukraine wird auch hierzulande Folgen haben. Unternehmer aus Höchstädt, Gundelfingen und Dillingen erklären sich.

Von Horst von Weitershausen und Dominik Durner

Der Angriffskrieg von Wladimir Putin auf die Ukraine erschüttert weiterhin die Welt. Auch wirtschaftlich machen sich die Folgen bereits deutlich bemerkbar. So sind beispielsweise die Preise für Benzin, Gas und Öl in bislang ungekannte Höhen geklettert. Wie macht sich der Krieg aber speziell bei Unternehmen aus den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries bemerkbar, die Beziehungen nach Russland oder in die Ukraine pflegen?

