Kartei der Not finanziert Ellinor-Holland-Begegnungsgarten in Dillingen

Das Projekt im Caritas-Sozialzentrum nützt nicht nur Menschen mit psychischen Problemen. Wie unser Leserhilfswerk im vergangenen Jahr in der Region helfen konnte.

Vom Adventskalender der Lions über die Show for Charity der Laudonia bis zu den Kampfkunst-Vorführungen von etwa 600 Taekwondo-Sportlern in Dillingen – viele spektakuläre Aktionen im Landkreis Dillingen haben im vergangenen Jahr den Spendentopf der Kartei der Not gefüllt. Unser Leserhilfswerk wiederum konnte Not leidende Menschen in der Region mit mehr als 84.000 Euro unterstützen. In diesem Jahr steht im Landkreis zudem ein besonderes Projekt auf der Agenda: Die Kartei finanziert zum weitaus größten Teil den Begegnungspark am neuen Caritas-Sozialzentrum in Dillingen. Er soll nicht nur Menschen mit psychischen Problemen dienen, die bei der Caritas eine Anlaufstelle haben, sondern allen Gästen, die dort Erholung suchen.

Der Clou ist die Haltung von Hühnern, die sich Studierende der Sozialen Arbeit an der Technischen Universität Augsburg bei diesem 350.000-Euro-Projekt ausgedacht haben. "Es ist eine grandiose Abrundung für unser Caritas-Zentrum", sagt Kreisgeschäftsführer Alexander Böse. Er ist der Kartei der Not überaus dankbar. "Aus unseren eigenen Mitteln hätten wir den Garten nicht finanzieren können", sagt Böse. Die Stadt Dillingen steuert 15.000 Euro bei, den Rest übernimmt das Leserhilfswerk. Kartei-der-Not-Geschäftsführer Arnd Hansen sagt: "Menschen, die es durch Erkrankung oder Behinderung, auch psychischer Art, schwer im Leben haben und dazu wirtschaftlich bedürftig sind, brauchen jede Unterstützung." Es freue ihn sehr, wenn für sie im künftigen Ellinor-Holland-Begegnungsgarten mithilfe der Kartei der Not gemeinsam mit der Caritas und anderen sozialen Einrichtungen neue Hilfsangebote und Momente der Lebensfreude entstehen.

Der Garten erinnert an unsere frühere Verlegerin Ellinor Holland

Der Name erinnert an unsere frühere Verlegerin Ellinor Holland (1928 bis 2010), die das Leserhilfswerk 1965 ins Leben gerufen hat. Auch der Anbau am Gundelfinger Kinderheim, der durch einen Kartei-Zuschuss in Höhe von 300.000 Euro möglich wurde, trägt seit der Einweihung im Jahr 2010 den Namen Ellinor-Holland-Haus. Neben der Förderung von großen Projekten – vom Therapiezentrum in Burgau bis zum Ellinor-Holland-Haus in Augsburg – kümmert sich die Kartei in Einzelfällen unbürokratisch und schnell um Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Im Verbreitungsgebiet der Donau Zeitung und Wertinger Zeitung gab es im vergangenen Jahr 86 Hilfeanfragen. 591 Menschen konnten dabei unterstützt werden, 336 davon waren bedürftige Seniorinnen und Senioren, die über das Projekt „Dillingen packt's“ Lebensmittelpakete erhalten haben.

Hier werden in wenigen Monaten Hühner gehalten: Für Kreisgeschäftsführer Alexander Böse ist der neue Ellinor-Holland-Begegnungsgarten eine "grandiose Abrundung" für das neue Caritas-Zentrum in Dillingen. Foto: Berthold Veh

Insgesamt half die Kartei mit mehr als 84.000 Euro. Etwa 360 Spender aus dem Bereich der beiden Redaktionen unterstützten das Leserhilfswerk. Die größte Spende brachte der Lehrgang des Taekwondo-Clubs Donau-Lech-Iller um Heinrich Magosch. Unternehmer Andreas Kimmerle erhöhte den Spendenbetrag am Ende der abschließenden Lehrgangs-Show spontan von 10.000 auf 15.000 Euro. Zu den größten Spendern zählten zudem der Lions-Club Dillingen, die Molkereigesellschaft Lauingen und die Faschingsgesellschaft Laudonia mit ihrer Show for Charity, die beim dritten Mal 4000 Euro für die Kartei brachte.

Oft half die Kartei bei Energiekosten und Mietzahlungen

Die Hilfeanfragen kamen in 47 Fällen aus Familien mit 112 betroffenen Kindern. In 18 Fällen waren eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen. Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich auch im vergangenen Jahr wieder um das Wohnen. "So halfen wir 45 Mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind", informiert Geschäftsführer Hansen. Auch die Notfallhilfen über 500 Euro, die von den offenen Beratungsstellen bei der Kartei beantragt werden können, seien viermal ausbezahlt worden.

Vor allem Alleinerziehende geraten mitunter rasch in eine Spirale, an deren Ende die Armut droht. Eine 40-jährige Mutter hat sich an eine Beratungsstelle in der Region gewandt, weil sie nicht mehr genügend Geld für Kleidung für sich und ihr kleines Kind hatte. Immer wieder hilft das Leserhilfswerk in der Region mit Zuschüssen für Heilpädagogisches Reiten, denn dies habe sich schon bei vielen Erkrankungen als guter Therapieweg bewährt. Vielen Menschen bietet das Ellionor-Holland-Haus in Augsburg eine zweite Chance. Etwa Marianna (Name geändert), die mit ihren drei kleinen Kindern ganz allein dastand – ohne Job. Nach insgesamt drei Jahren endet ihre Zeit im Haus. Marianna hat bereits alles für die Wohnungssuche in die Wege geleitet.

Jede Spende geht zu 100 Prozent in die Hilfeleistung

Kartei-Geschäftsführer Hansen sagt: „Als Leserhilfswerk stehen wir getreu dem Motto ‚Gemeinsam geht's‘ für schnelle und unbürokratische Hilfe." Das sei aktuell umso mehr nötig, denn steigende Preise für Lebensmittel und vor allem Strom und Heizung verschärften Notlagen, die durch Krankheit, Behinderung, Tod eines nahen Angehörigen oder andere Schicksalsschläge entstehen. "Deshalb sind wir sehr froh, dass uns viele treue Spender, sowohl privat als auch aus Vereinen, Firmen und Behörden unterstützen, damit wir hier helfen können. Vielen Dank dafür!“, sagt Hansen. Die Kartei der Not suche in enger Zusammenarbeit mit der jeweiligen Beratungsstelle vor Ort den bestmöglichen Weg, die Lebenssituation der Betroffenen nachhaltig zu verbessern. Die Mediengruppe Pressedruck trage alle Verwaltungskosten der Stiftung und sorge damit dafür, dass jede Spende zu 100 Prozent in die Hilfeleistung geht. Hansen sagt: "Im ganzen Gebiet unserer Heimatzeitungen von Augsburger Allgemeine und Allgäuer Zeitungsverlag wollen wir Menschen in Not zeigen, dass sie nicht allein gelassen werden."

Mehr Information zu Spendenmöglichkeiten erhalten Sie online unter www.kartei-der-not.de oder unter Telefon 0821/7772121.