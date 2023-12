Landkreis Dillingen

Kastrationspflicht soll Kittenflut im Landkreis Dillingen stoppen

Plus Verantwortliche des Tierschutzvereins appellieren an Behörden und Tierbesitzer: Freigängerkatzen sollen konsequent kastriert werden. Es gibt sogar eine Verordnung.

So schwierig wie in diesem Jahr war es noch nie. Und die Aussichten sind nicht besser. Ariane Dallmaier ist die Höchstädter Tierheimleiterin und klingt ein wenig resigniert, wenn sie über die aktuelle Situation spricht. Viel mehr ist sie aber besorgt. Denn: "Momentan sind alle Plätze für Katzen bei uns voll. Wir haben keine einzige Box mehr frei", sagt sie. Rund 60 Katzen sind damit in der Landkreis-Einrichtung mit Standort in Höchstädt untergebracht. Viel zu viel - und vor allem viel zu jung. "Ich muss es leider so sagen:: Aber die meisten Jungkatzen, die bei uns landen, sind von Bauernhöfen", so Dallmaier.

Speziell nach der Kaltfront vor wenigen Wochen habe sich das Tierheim rasant gefüllt, die kleinen Kätzchen haben sich bei der Kälte nicht selbst versorgen können. Die Tiere, die dann bei Dallmaier und ihrem Team landen, sind abgemagert, verschnupft, von Parasiten und Würmern übersät. Deshalb hat die Leiterin eine große Bitte, mehr noch einen Appell: "Ich finde es arg wichtig, dass Leute, die ihre Katzen mit Freigang halten, diese auch kastrieren müssen. Würden wir das zwei, drei Jahre konsequent durchziehen, dann könnten wir die Katzenflut eindämmen", sagt sie. Deshalb befürwortet Dallmaier die sogenannte Katzenschutzverordnung, die etwa bereits in einigen Kommunen im Landkreis Donau-Ries eingeführt worden ist. Auch im Landkreis Günzburg gilt seit einiger Zeit eine Katzenschutzverordnung, wie Heidi Terpoorten, Beirätin im Vorstand des Tierschutzvereins für den Landkreis Dillingen, in einer Pressemitteilung erklärt. Und sie schreibt: "Das ist für viele Menschen, denen Katzen am Herzen liegen, ein Licht am Ende des Katzenelend-Tunnels. Auch für uns im Landkreis Dillingen?"

