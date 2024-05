Kegel-Casino-Brand: Der mutmaßliche Brandstifter legt doch Rechtsmittel ein

Ein Mann aus dem Landkreis Dillingen soll mehrere Brände gelegt haben. Dafür wurde er verurteilt. Jetzt geht er gegen das Urteil des Landgerichts vor.

Der Mann, der vergangene Woche vom Landgericht Augsburg wegen mehrfacher Brandstiftung verurteilt worden ist, legt nun doch Rechtsmittel ein. Das teilt die Pressestelle des Landgerichts mit. Anders als von unserer Redaktion in den vergangenen Tagen berichtet, geht der 39-Jährige damit gegen das Urteil vor. Er hat an seinem Anwalt vorbei selbst beim Landgericht die Revision angekündigt. Diese muss er in den kommenden Wochen begründen, dann geht die Akte zur Überprüfung an den Bundesgerichtshof und wird dort auf Rechtsfehler geprüft. Sollten solche Fehler gefunden werden, muss eine andere Kammer des Landgerichts Augsburg aktiv werden.

Leider hat sich in den Artikel auch ein zweiter Fehler eingeschlichen. Wie ein Sprecher des Landgerichts erklärt, liegt die Freiheitsstrafe nicht bei neun, sondern wie ursprünglich berichtet bei zwölf Jahren. Das Gericht hat insgesamt zwei Gesamtstrafen festgesetzt, einmal drei Jahre und einmal neun Jahre. Diese getrennte Festsetzung war aufgrund der Zäsurwirkung eines Urteils des Amtsgerichts Dillingen, welches zwischen den Taten erfolgte, erforderlich, heißt es weiter. Daher werden die beiden Strafen nebeneinander vollstreckt, sodass es in Summe zwölf Jahre sind. (AZ)