Kegel-Casino in Dillingen: BGH weist Revision des Brandstifters ab

„Was spricht für Sie? Eigentlich nichts.“ Mit diesen Worten fassten die Richter am Landgericht Ende April das Verfahren gegen einen Mann aus dem Landkreis Dillingen zusammen, der sich wegen mehrfacher Brandstiftung verantworten musste. Das Gericht hatte am Ende keine Zweifel daran, dass der 39-Jährige ohne Skrupel gehandelt, einen Millionenschaden angerichtet und eine Existenz zerstört habe. Neben mehreren kleinen Bränden war der Angeklagte demnach auch für den Großbrand im Kegel-Casino in Dillingen verantwortlich. Zwölf Jahre Haft erwarteten ihn daraufhin. Jetzt ist das Urteil endgültig rechtskräftig.

Der Mann hatte gegen das Urteil des Landgerichts Revision eingelegt. Diesen Antrag wies der Bundesgerichtshof vor Kurzem als unbegründet zurück, wie ein Sprecher des Augsburger Landgerichts nun mitteilt. Damit steht fest: Der Mann wird einige Zeit in Haft verbringen.