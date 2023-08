Landkreis Dillingen

Kehrtwende nach Geständnis: Hat ein Mann seine Tante und seine Ex geschlagen?

Plus Ein 19-Jähriger muss sich vor dem Landgericht wegen mehrfacher Körperverletzung verantworten. In erster Instanz legte er ein Geständnis ab. Jetzt betont er seine Unschuld.

Von Jonathan Mayer

So eine Kehrtwende erlebt man vor Gericht eher selten: Als ein junger Mann aus dem Landkreis Dillingen im Mai wegen mehrfacher Körperverletzung vor Gericht stand, legte er ein Geständnis ab. Daraufhin sollte er zweieinhalb Jahre in Haft. Doch dann legt der 19-Jährige Berufung ein, zieht mit neuer Verteidigung vors Landgericht und behauptet, völlig unschuldig zu sein. Woher kommt dieser Sinneswandel?

Die Vorsitzende Richterin Caroline Hillmann zeigt sich in der Verhandlung am Dienstag in Augsburg überrascht. Wieso gesteht jemand erst und legt dann Berufung ein? Der Angeklagte erklärt sich so: Bei der Verhandlung am Amtsgericht habe ihm sowohl sein damaliger Anwalt als auch sein Bewährungshelfer geraten, zu gestehen. So komme er besser weg. In Wahrheit aber habe er mit den beiden Angriffen, die ihm zur Last gelegt werden, nichts zu tun. Die Dinge hätten sich ganz anders zugetragen.

