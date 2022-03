Kein Kavaliersdelikt: Unfallfluchten im Landkreis Dillingen häufen sich

Die Polizei Dillingen sucht in mehrere Fällen Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Gleich mehrere Unfallfluchten haben sich am Mittwoch im Landkreis Dillingen ereignet. Zwischen 21.30 und 232.30 Uhr wurden in der Freiherr-von-Ungelter-Straße in Höchstädt von zwei geparkten Pkws die jeweils linken Außenspiegel abgefahren. An dem weißen Mazda und dem schwarzen VW entstanden Sachschäden in Höhe von rund.550 Euro.

Zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, wurde am Kirchplatz Gundelfingen ein silberner Audi A3 angefahren. Dabei wurde der Pkw im Bereich der vorderen rechten Seite angefahren. Es entstand ein Sachschaden von 250 Euro. Am Mittwoch gegen 20.28 Uhr wurde in der Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen auf dem Parkplatz eines Fast Food Restaurants ein Motorroller von einem silbernen VW Polo mit Dillinger Kennzeichen angefahren. Der Fahrer bemerkte offensichtlich den Unfall und lachte darüber, danach verließ er die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Motorroller entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro, teilt die Polizei mit.

Lastwagenfahrer hat gelogen und ist weitergefahren

Gegen 15.50 Uhr parkte ein Paketzusteller seinen Kleintransporter der Marke Mercedes Vito am Straßenrand der Großen Allee in Dillingen auf Höhe der 30er-ausnummern, um ein Paket zuzustellen. Dabei wurde er von einer Passantin angesprochen, dass soeben ein vorbeifahrender Lkw den linken Außenspiegel seines Transporters angefahren hatte. Der Paketzusteller lief daraufhin dem Lkw nach, der verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten musste und machte ihn auf den Anstoß aufmerksam. Der Fahrer erklärte, nur noch eine Runde zu drehen, um seinen Lkw zu wenden, kam aber dann doch nicht zur Unfallstelle zurück. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Die Polizei Dillingen bittet die Unfallzeugen, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)

