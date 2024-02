Kein Opfer werden: Wie man sich vor Wohnungseinbrüchen schützt

Plus Im Vergleich zum Vorjahr stieg 2023 die Zahl der Wohnungseinbrüche wieder. Das meldet das Polizeipräsidium Schwaben Nord. Polizei-Experten erklären, wie man sich schützen kann.

Wenn es bei Aktenzeichen XY um Einbrüche geht, dann sind das meist brutale Überfälle. Bewohner werden gefesselt und überwältigt, die Täter verwüsten das halbe Haus, fliehen. Manchmal auch ohne Beute. Angst haben nicht nur deshalb viele Menschen vor einem Einbruch, sagen Experten der Polizei Schwaben Nord. Sie geben Tipps, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann und was man tun sollte, wenn man einen Einbrecher ertappt.

Ein Einbruch in die Wohnung ist für viele Menschen ein Thema, bei dem sie, viel eher als bei anderen Delikten, das Gefühl haben, selbst Opfer werden zu können. Das ist die Einschätzung von Mario Huber, dem leitenden Polizeidirektor des Polizeipräsidiums Schwaben Nord (PP Schwaben Nord). Andere Deliktarten würden die Menschen seltener auf sich beziehen. Doch ein Haus, eine Wohnung habe jeder. Und wenn dieser Bereich von Fremden betreten, durchsucht und verwüstet werde, löse das Ängste aus. Auch wenn manchmal gar nicht unbedingt viel mitgenommen werde. "Es entsteht der Eindruck der Unsicherheit und der Verwundbarkeit, dass man Opfer geworden ist", sagt Huber.