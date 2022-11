Keine Isolationspflicht mehr: Diese Corona-Regeln gelten im Kreis Dillingen

Ab sofort müssen Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet werden, nicht mehr in Quarantäne. Was das konkret bedeutet.

Bayern hat sich im engen Kontakt mit Gesundheitsexperten entschieden, die Corona-Isolationspflicht ab sofort aufzuheben. Mit einem Bündel an Schutzmaßnahmen soll die Balance zwischen Eigenverantwortung und dem Schutz vulnerabler Personengruppen hergestellt werden. Die neue Allgemeinverfügung zu Schutzmaßnahmen bei positiv auf das Coronavirus getesteten Personen ist seit Mittwoch offiziell in Kraft getreten. Das gilt auch für den Landkreis Dillingen, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung erklärt.

An die Stelle der Isolationspflicht treten verpflichtende Schutzmaßnahmen für positiv Getestete. Dazu gehören eine grundsätzliche Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung sowie Betretungs- und Tätigkeitsverbote in medizinischen und pflegerischen Bereichen mit vulnerablen Personengruppen sowie in bestimmten Gemeinschaftsunterkünften. Beide gelten für mindestens fünf Tage. Die Schutzmaßnahmen gelten fort, bis mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht. Sie enden jedoch auch bei symptomatischen Personen oder bei positivem Test spätestens nach Ablauf von zehn Tagen.

Die Einschätzung des Dillinger Gesundheitsamtes zur Corona-Lage

Die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Uta-Maria Kastner, betont: "Zusätzlich gilt weiterhin die dringende Empfehlung: Wer krank ist, bleibt zu Hause." Die neuen Regelungen gelten auch für positiv Getestete, die sich derzeit noch in Isolation befinden. Das heißt: Für sie endet die Isolationspflicht mit Inkrafttreten der neuen Allgemeinverfügung. An die Stelle der Isolationspflicht treten dann die neu geregelten Schutzmaßnahmen, steht es in der Pressemitteilung. Für positiv getestete Personen gelten künftig folgende Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln:

Maskenpflicht für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren: Empfohlen wird das Tragen einer FFP2-Maske. Die Maskenpflicht gilt nicht in der eigenen Wohnung, sie gilt nicht im Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, oder in Innenräumen, in denen sich keine anderen Personen aufhalten. Gesundheitsamtschefin Kastner rechnet mit einer neuerlichen Infektionswelle im Winter. Deshalb empfiehlt sie, unabhängig von einer Infektion, in bestimmten Situationen Maske zu tragen, um sich und andere zu schützen. Dies gilt beispielsweise bei Kontakt zu vulnerablen Gruppen oder wenn sich Menschen in größeren Gruppen in Innenräumen versammeln.

für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren: Empfohlen wird das Tragen einer FFP2-Maske. Die gilt nicht in der eigenen Wohnung, sie gilt nicht im Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, oder in Innenräumen, in denen sich keine anderen Personen aufhalten. Gesundheitsamtschefin rechnet mit einer neuerlichen Infektionswelle im Winter. Deshalb empfiehlt sie, unabhängig von einer Infektion, in bestimmten Situationen Maske zu tragen, um sich und andere zu schützen. Dies gilt beispielsweise bei Kontakt zu vulnerablen Gruppen oder wenn sich Menschen in größeren Gruppen in Innenräumen versammeln. Betretungsverbot für Besucherinnen und Besucher von medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Ausnahmen gelten für heilpädagogische Tagesstätten.

Tätigkeitsverbot für in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen Beschäftigte, Betreiber und ehrenamtlich Tätige. Das Tätigkeitsverbot gilt nicht in heilpädagogischen Tagesstätten sowie für Beschäftigte, Betreiber und ehrenamtlich Tätige von Krankenhäusern, von Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, von voll- und teilstationären Einrichtungen zur Unterbringung und Betreuung behinderter Menschen sowie von Rettungsdiensten, soweit die oben genannten Personen jeweils in Bereichen ohne vulnerable Personen eingesetzt sind.



Corona-Regeln: Was heißt "positiv getestet? 1 / 3 Zurück Vorwärts Als positiv getestete Personen im Sinne der Allgemeinverfügung Corona-Schutzmaßnahmen gelten Personen, denen vom Gesundheitsamt, von einer die Testung vornehmenden Stelle, zum Beispiel Teststation oder Arztpraxis, oder einer anderen die Testung auswertenden Stelle (Laborarzt) mitgeteilt wurde, dass der Test ein positives Ergebnis aufweist. Die Testung muss jeweils durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person durchgeführt oder überwacht werden und bezieht sich auf einen PCR-Test, einen PoC-PCR-Test (Schnell-PCR-Test) oder einem anderen Nukleinsäuretest oder einen Antigentest zum direkten Erregernachweis von SARS-CoV-2. Weitere und ausführlichere Informationen gibt es online unter www.landkreis-dillingen.de







Tätigkeits- und Betretungsverbote in großen Gemeinschaftsunterkünften wie Obdachlosenunterkünften, Gemeinschaftseinrichtungen für Asylbewerber und -bewerberinnen, Justizvollzugsanstalten für Beschäftigte, Betreiber, ehrenamtlich Tätige sowie Besucherinnen und Besucher.

Positiv getesteten Personen wird empfohlen, sich freiwillig in Selbstisolation zu begeben, ihrer beruflichen Tätigkeit, soweit möglich, von der eigenen Wohnung aus nachzugehen, unnötige Kontakte zu anderen Personen zu vermeiden und auf den Besuch öffentlicher Veranstaltungen sowie der Gastronomie zu verzichten.

Der Dillinger Landrat hat eine Bitte

Landrat Markus Müller bittet die Bevölkerung, die Schutzmaßnahmen einzuhalten und sich, wenn sie positiv getestet sind, selbst zu isolieren. "Wem es möglich ist, sollte beispielsweise von zu Hause arbeiten und sich so weit wie möglich von anderen Personen im Haushalt fernhalten. Nach mehr als zwei Jahren der Pandemie wissen wir alle sehr gut, wie wir uns und andere vor einer Ansteckung schützen können. Ich setze darauf, dass sich die Menschen im Landkreis solidarisch und verantwortlich verhalten", so Müller in der Pressemitteilung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch