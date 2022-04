Keine Maskenpflicht mehr: Wie finden das Menschen aus dem Landkreis?

Ab Sonntag fällt die Maskenpflicht. Dann gibt es nur noch wenige Orte, an denen das Tragen der Maske Pflicht ist. Was denken Menschen aus dem Kreis darüber?

Die einen atmen auf, die anderen wiederum haben angesichts der hohen Corona-Inzidenzzahlen Bedenken: Am Sonntag laufen in Bayern viele Corona-Maßnahmen aus. Den öffentlichen Nahverkehr sowie die Kliniken und Seniorenheime ausgenommen, entfällt die Maskenpflicht.

Für den Besuch von Restaurants, Fitnessstudios, Veranstaltungen und vieler anderer Bereiche gibt es keine 2G- und 3G Zugangsbeschränkungen mehr. Wir haben uns in Dillingen, Binswangen und Wertingen umgehört, wie die Lockerungen ankommen.

Karolina Wörle aus Wertingen: Die Maskenpflicht endet zu früh

„Für uns ist das organisatorisch eine große Erleichterung“, sagt die Geschäftsführerin der Musikschule Wertingen, Karolina Wörle. Sie brauche nun bei Konzerten, wenn Corona-Infektionen bekannt werden, keine Nachverfolgung der Besucher mehr zu gewährleisten. „Wenn jetzt aber die Maskenpflicht wegfällt, ist das aus meiner Sicht angesichts der hohen Inzidenz-Zahlen viel zu früh“, sagt Wörle. Sie werde beim Einkaufen jedenfalls weiterhin eine Maske tragen.

Und sie werde auch grundsätzlich Vorsicht walten lassen, wenn sie Orte besuche, wo viele Menschen zusammenkommen, sagt die 56-Jährige. Den Kollegen und Kolleginnen in der Wertinger Musikschule sei empfohlen worden, weiter die Spuckschutzwände im Unterricht zu verwenden.

Karolina Wörle fände eine längere Maskenpflicht besser. Foto: Musikschule Wertingen

Antje Kampfinger aus Binswangen: „Ich finde es gut, dass endlich diese Lockerungen kommen.“

Die Binswangerin Antje Kampfinger hat eine ganz klare Meinung: „Ich finde es gut, dass endlich diese Lockerungen kommen.“ In den vergangenen Monaten seien die Menschen „coronamüde“ geworden. Die Disziplin, sich an die Regeln zu halten, habe nachgelassen, stellt Kampfinger fest. Es sei für die Psyche von allen gut, wenn die meisten Corona-Maßnahmen hinfällig werden. „Ich werde auch selbst keine Maske mehr tragen“, sagt die Friseurmeisterin.

Die vergangenen beiden Jahre, als der Mundschutz Pflicht war, seien sehr anstrengend gewesen, am Abend habe sie mitunter schon Kopfweh gehabt. Der Wegfall der Kontrollen (geimpft, genesen, negativ getestet) werde den Arbeitsalltag ebenfalls leichter machen, sagt Kampfinger.

Antje Kampfinger freut sich über die Lockerungen. Foto: Brigitte Bunk

Gabriele Söhner aus Dillingen: Gemischte Gefühle zum Ende der Maskenpflicht

Gabriele Söhner aus Dillingen blickt dem Ende der Maskenpflicht mit gemischten Gefühlen entgegen. Sie sei für den gesundheitlichen Aspekt. „Aber was zu viel oder zu wenig ist, ist schlecht.“ Söhner hält die Maskenpflicht in beengten Räumen für nützlich. Aber sie findet, dass die Regeln bislang nicht sehr konsequent waren. „Warum müssen die Kinder in den Schulen Masken tragen, aber in den Discos hat niemand eine auf?“

Insgesamt mache ihr Sorgen, wie sich die Corona-Situation auf die Kinder auswirke. „Es gibt aktuell ja oft nicht einmal Familienfeste. Das ist wirklich ein Problem für die Entwicklung der Kinder“, sagt sie. Sie selbst werde die Maske auch nach dem Ende der Pflicht noch tragen, je nach Situation.

Gabriele Söhner findet, dass die Regeln bislang nicht sehr konsequent waren. Foto: Annemarie Rencken

Josef Ehrhardt aus Dillingen: „Ich trage sie auf jeden Fall noch“

Josef Ehrhardt aus Dillingen findet es nicht gut, dass die Maskenpflicht schon so bald endet. Er trägt seine Maske auch draußen auf der Straße und wird das auch weiterhin tun. „Ich trage sie auf jeden Fall noch“, sagt er. Denn er habe das Gefühl, dass alle durch die Maske gut geschützt sind. Nach dem Ende der Maskenpflicht sei dieser Schutz dann schlicht nicht mehr vorhanden.

„Ich finde das nicht in Ordnung, eigentlich hätte man warten sollen, bis die Inzidenz wirklich zurückgegangen ist.“ Ehrhardt sagt, er selbst habe eigentlich nie Probleme mit dem Tragen der Maske gehabt und komme sehr gut damit klar. Zu seinem Maskenvorrat sagt er: „Bestimmt habe ich noch zehn Masken auf der Seite.“

Josef Ehrhardt wird seine Maske auch weiterhin tragen. Foto: Annemarie Rencken

Seraphia Chevalier aus Dillingen: „Man weiß ja auch nie, wann man sie wieder braucht.“

Auch Seraphia Chevalier aus Dillingen meint, dass das Ende der Maskenpflicht zu früh kommt. Sie hätte kein Problem damit gehabt, die Maske noch länger zu tragen. „Ich habe mich daran gewöhnt und eigentlich ist es wirklich nur eine kleine Belastung für das, was sie uns bringt.“ Sie fühle sich insgesamt relativ wenig durch die Maske eingeschränkt.

Das Einzige, was sie störe, sei, dass ihre Kinder sie teilweise nur mit Maske gesehen hätten. Chevalier weiß noch nicht, ob sie die Maske trotz des Endes der Pflicht noch weiterhin im Supermarkt und an anderen geschlossenen Orten tragen wird. Sie habe aber auch noch einen kleinen Vorrat zuhause. „Man weiß ja auch nie, wann man sie wieder braucht.“