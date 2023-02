Kettenbrief über angebliche Diebstähle verunsichert Pferdebesitzer

In der Chat-Nachricht heißt es, rumänische Pferdediebe seien in der Region am Werk. Doch alles deutet bislang auf eine Falschmeldung hin.

In einschlägigen Foren und Chat-Gruppen kursiert dieser Tage eine unschöne Nachricht. Der Absender, der sich Hubbi nennt, warnt in dem Text davor, dass rumänische Pferdediebe unterwegs seien und nach Opfern Ausschau hielten. Laut Dillinger Polizei sind, so der Versender Hubbi, in letzter Zeit acht Pferde gestohlen worden. Auf dem Dienst Whatsapp hat die Nachricht bereits den Vermerk "häufig weitergeleitet" - das ist eher selten ein Indiz für eine vertrauenswürdige Meldung. Zumindest die Polizei weiß von keinen Diebstählen.

Die Tipps der Polizei bei Kontakt über Messengerdienste 1 / 5 Zurück Vorwärts Wenn Sie von einer unbekannten Person über einen Messengerdienst wie zum Beispiel WhatsApp kontaktiert werden, sollten Sie sich mehrere Fragen stellen.

Meldet sich ein neuer, unbekannter Kontakt? Gibt sich der Kontakt als Angehöriger aus und verlangt er Geld? Kann er angeblich nicht anrufen und keine Sprachnachricht senden?

Wenn Sie alle Fragen mit "Ja" beantworten können: Vorsicht, es handelt sich vermutlich um einen Betrug.

Seien Sie bei Nachrichten mit unbekannten Handynummern misstrauisch.

Rufen sie den Angehörigen auf der altbekannten Nummer zurück.

Seine Informationen hat der unbekannte Absender Hubbi laut Chat-Nachricht von einem Bekannten: Bei ihm sei gerade ein Herr aus Ballmertshofen, den Hubbi mit Nachnamen nennt, gewesen. Bei besagtem Herrn hätten rumänische Männer ein Foto von seinen Pferden und Koppeln gemacht. Außerdem sollen die Männer gefragt haben, ob er eines verkaufen möchte. Weil ihm die Sache suspekt vorgekommen sei, habe der Mann aus Ballmertshofen bei der Polizei angerufen und die würden behaupten, dass "in letzter Zeit acht Pferde gestohlen" wurden. Außerdem würden die rumänischen Pferdediebe mit einem kleinen Lkw mit Rampe hinten dran umherfahren.: "Blaues Führerhaus, [mit] gelbem Hinterteil, und rumänischem Kennzeichen."

Dillinger Polizeisprecherin: Im Ostalbkreis wurden zwei Pferde geschändet

Gleich vorneweg: Katharina von Rönn, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Dillingen, kann zumindest für die Region Entwarnung geben. "Hier im Landkreis Dillingen gibt es keine Diebstähle", sagt sie unserer Redaktion. Sie habe die Nachricht auch gelesen und sei der Sache auf den Grund gegangen. Die Polizistin hat auch im weiteren Umkreis keine vermerkten Diebstähle finden können.

Im weitesten Sinne gab es laut von Rönn in letzter Zeit nur einen einzigen Fall, der überhaupt infrage käme: nämlich der aus einem Ortsteil der Stadt Neresheim im Ostalbkreis. Dort waren in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar zwei Pferde geschändet worden, erzählt von Rönn: "Eine Stute ist am Kopf verletzt worden, ein Wallach wurde am Hals abrasiert." Laut der Pressesprecherin seien auch Einstichstellen am Wallach entdeckt worden. Es wird in diesem Fall nach Zeugen gesucht. Eine mutmaßliche Schändung gab es im vergangenen Sommer auch in Mödingen. Von Diebstählen wisse die Polizeisprecherin aber nichts.

Den Pferdebesitzer in Ballmertshofen gibt es wirklich

Wie unsere Redaktion herausgefunden hat, gibt es in Ballmertshofen tatsächlich einen Pferdebesitzer mit dem von Hubbi genannten Namen. Eine Mitarbeiterin aus dem Rathaus Dischingen - zu dieser Gemeinde gehört der 400-Seelen-Ort Ballmertshofen - gibt entsprechende Auskunft. "Aber einen Hubbi kennt hier keiner", sagt die Frau aus Baden-Württemberg. Von den Chat-Nachrichten habe sie zum ersten Mal gehört. Sie könne sich nicht erklären, wie es zu den Kettenbriefen gekommen ist.

Katharina von Rönn von der Polizeiinspektion Dillingen kann verstehen, dass sich Pferdebesitzer bei solchen "Fake News" zunächst Sorgen machen. "An sich ist es immer sinnvoll, bei fremden Fahrzeugen wachsam zu sein und im Zweifel die Polizei zu benachrichtigen", sagt von Rönn. Andererseits können Falschmeldungen dazu führen, dass die Polizei nur noch damit beschäftigt ist, die vielen verunsicherten Anrufer zu beruhigen. Einen Telefonterror hat es laut der Polizistin in diesem Fall aber noch nicht gegeben.