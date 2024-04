Landkreis Dillingen

vor 37 Min.

Kiffen und dann Autofahren? So wird das neue Gesetz im Kreis Dillingen umgesetzt

Plus Seit 1. April ist Cannabis in Deutschland teilweise legal. Was sich für den Straßenverkehr ändert, ist noch nicht klar - und sorgt auch im Kreis Dillingen für Diskussionen.

Von Dominik Bunk

Seit etwas mehr als einer Woche ist Cannabis in Deutschland teilweise legal. Was bedeutet das für den Straßenverkehr? Anders formuliert: Was ist nach dem Konsum legal und was nicht? Bisher galt ein Grenzwert von einem Nanogramm des Wirkstoffs pro Milliliter Blut als nachweisbare Grenze. Ohne Ausfallerscheinungen der Fahrerin oder des Fahrers wurde bei positivem Bluttest ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Haben Polizeibeamten aber Drogeneinfluss vermutet oder sind gar Fahrfehler passiert, dann handelt es sich um eine Straftat. Und auch jetzt meldet die Dillinger Polizei solche Drogenfahrten – trotz Legalisierung.

Früh am Samstagmorgen etwa hat eine Streife der Polizeiinspektion Dillingen bei einem 19-jährigen Autofahrer in der Kreisstadt "starken Cannabis-Geruch festgestellt". Der Fahrer zeigte laut Polizeiangaben zudem drogentypische Ausfallerscheinungen und gab zu, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Und auch schon am Abend zuvor war laut Polizei eine 33-jährige Autofahrerin in Dillingen unter Drogeneinfluss unterwegs. Sie wies demnach drogentypische Auffälligkeiten auf und räumte einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum ein. Die Beamten untersagten ihr die Weiterfahrt und ordneten gegen sie eine Blutentnahme an – die 33-Jährige muss nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen